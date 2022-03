Elon Musk quer criar sua própria rede social para lidar com o Twitter

Elon Musk publicou uma série de tweets propondo a criação de uma nova rede social que pudesse competir com gigantes como Facebook, Twitter ou Instagram. Segundo ele, uma plataforma na qual o direito à liberdade de expressão pode realmente existir.

“Como o Twitter serve como o fórum público de fato e o não cumprimento dos princípios da liberdade de expressão mina fundamentalmente a democracia, o que deve ser feito?” , tuitou o fundador da Tesla. “É necessária uma nova plataforma?” , continuou em um segundo tweet.

Para responder a uma pessoa, Elon Musk chegou ao ponto de dizer que imaginou criar uma nova rede social que respeite a liberdade de expressão.

Se esse discurso crítico da liberdade de expressão parece familiar, é porque Donald Trump, o polêmico ex-presidente dos Estados Unidos , também fez esse tipo de crítica. E, assim como Elon Musk, ele criou uma rede social substituta chamada 'Verdade' prometendo censurar sem usuários.

Elon Musk. (foto: Twitter)

Por que Elon Musk está questionando excessivamente a liberdade de expressão no Twitter e planejando criar uma nova rede social? Nos dias anteriores a esses tuítes, o CEO da SpaceX realizou uma pesquisa na qual perguntava se eles acreditavam que o Twitter respeitava a liberdade de expressão. Uma investigação que ganhou publicamente a opção 'Não', obtendo um número de votos de 70%.

Jack Dorsey, co-fundador e, até vários meses atrás CEO do Twitter, respondeu a Elon Musk dizendo que as recomendações do Twitter deveriam ser claramente escolhido pelos usuários. É uma ideia que o magnata expressou publicamente no passado.

Pesquisa de Elon Musk em 28/03/2022. (foto: Twitter)

Essa não é a única polêmica em que Elon Musk esteve envolvido nas últimas semanas. Na lista, pode-se ver que um grande rebuliço foi criado quando foi revelado que ele havia pedido uma mãe de aluguel e que ele tinha uma segunda filha com o cantor Grimes.

Ao mesmo tempo, desafiou Vladimir Putin, o atual presidente da Rússia, para uma guerra na qual a liberdade da Ucrânia estaria ameaçada.

E, no caso de não o suficiente, Grimes também fez algumas declarações polêmicas sobre o magnata, garantindo que ele às vezes vive abaixo da linha da pobreza.

Elon Musk. (Foto: Patrick Pleul/Pool via Reuters)

Verdade, a rede social de Donald Trump que também é contra o Twitter

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, lançou na App Store sua própria rede social, Truth Social, citando postagens de um executivo relacionadas ao projeto publicadas durante a sessão de julgamento do aplicativo.

“Estamos nos preparando para o lançamento na Apple Store na segunda-feira, 21 de fevereiro”, disse ele em uma das respostas às perguntas dos usuários convidados.

Verdadeiro social. (foto: REUTERS/Dado Ruvic)

De acordo com imagens na App Store, o Truth Social é bastante semelhante ao Twitter , a rede social favorita de Trump antes de ser banido permanentemente após os tumultos no Capitólio. Na verdade, o ex-presidente costumava entregar notícias e mensagens importantes por meio desse canal.

“O que torna o Truth Social diferente? Somos uma plataforma de mídia social livre de discriminação política”, pode ser visto na descrição disponível na Apple App Store.

Truth Social na App Store. (foto: ENTER.CO)

O único requisito do aplicativo é que o conteúdo publicado seja 'completamente verdadeiro'. Para participar dos bate-papos, você deve se registrar e criar um perfil, após o qual você pode acompanhar conexões pessoais através de seguidores, postagens e curtidas.

Sim, basicamente e como mencionado anteriormente, funciona como a rede social fundada por Jack Dorsey.

CONTINUE LENDO