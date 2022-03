Dois corpos torturados foram abandonados com mensagem de drogas em Celaya: “Mantenha-o limpo”

CELAYA, GUANAJUATO, 28DICIEMBRE2021.- Hallaron varias bolsas de plástico con restos humanos, se habla de que podrían ser entre 3 y 5 cuerpos, sobre un camino de terracería en la colonia Gobernadores. Los autores de estos homicidios no dejaron mensaje como en otros hallazgos. FOTO: DIEGO COSTA/CUARTOSCURO.COM

Os cadáveres de dois homens foram encontrados na manhã de segunda-feira, 28 de março, na comunidade de La Cruz, em Celaya, Guanajuato; ambos mostraram sinais óbvios de violência e foram acompanhados por uma mensagem supostamente escrita por membros do crime organizado.

“Isso aconteceu comigo por brincar quando eu assisti** andando por aí vendendo branco e alconando o pu**deras do cachorro magro** mata inocentes seguem o pu** limpo. Att: MV. C.S.R.L. (sic)”, foi lido na mensagem escrita em um cartão e abandonada ao lado dos corpos.

Presume-se que a mensagem foi escrita por membros do Cartel de Santa Rosa de Lima devido à sigla C.S.R.L. encontrada na mensagem; e de acordo com informações não oficiais, os executados seriam membros do Cartel de Nova Geração de Jalisco (CJNG) que compareceram ao funeral de Los Chuparrecios realizou o fim de semana na comunidade de Juan Martín, Guanajuato.

Por volta das 8 da manhã, uma chamada anônima para o sistema de emergência 911 alertou a presença de dois corpos nas proximidades de uma lavagem de carros na comunidade de La Cruz, Celaya, após o que elementos de segurança municipal se mudaram para o local para verificar o local, confirmando posteriormente a descoberta de ambos os corpos.

Depois de colocar os dois corpos entre as ervas daninhas presentes entre as instalações do estabelecimento e a malha metálica que delimita a terra, os homens uniformizados notificaram o pessoal do Procurador-Geral do Estado de Guanajuato (FGE), unidade que mobilizou pessoal investigativo e especialistas para o lugar para realizar o primeiro processo para o caso.

Ambos os corpos tinham grandes manchas de sangue em suas roupas e suas cabeças estavam cobertas com fita adesiva, bem como eles tiveram golpes por todo o corpo e tiveram ferimentos de bala, que se presume ter acabado com suas vidas.

Por volta das 23h do dia 22 de março, uma van com sete corpos queimados foi encontrada ao sul de Celaya, vítimas que mais tarde foram identificadas como membros da banda de música Los Chuparrecio, originária da cidade de Juan Martín, perto da capital Guanajuato.

Os sete músicos, incluindo um menor de 15 anos, tinham assistido a uma peça na cidade de Rancho Seco, um evento desde o qual seus parentes não conseguiram se comunicar com nenhum dos membros da banda novamente, então eles apresentaram uma queixa no Ministério Público do Estado.

Mais tarde, as autoridades de Guanajuato confirmaram que os sete corpos pertenciam aos músicos desaparecidos, por isso foram entregues às suas famílias e velados no último sábado, 26 de março, em San Martín, seu local de origem.

Em 1º de março, o CJNG publicou um vídeo nas redes sociais em que ameaçavam os promotores de Guanajuato, acusando-os de atacar e fabricar crimes contra civis, uma vez que alegavam que o cartel é uma “empresa formal” e não está envolvido em extorsão ou sequestro.

As autoridades estaduais identificaram o CJNG como provável responsável pelo sequestro de um grupo de mineiros privados de liberdade em fevereiro, que foram posteriormente libertados pelo pessoal da promotoria.

“E você sabe que todo o estado de Guanajuato é dono e pertence ao Sr. 'Mencho'. Que fique claro para você que não sequestramos os mineiros, jogos pu; isso não foi como você diz. Você não os resgatou, eles chegaram com seus próprios pés em suas casas e nunca lhes pediram dinheiro, nem foi sequestro”, ouviu o vídeo.

