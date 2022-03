Diante do 33º dos dissidentes das FARC, o ataque foi atribuído ao CAI no sul de Bogotá

Na manhã desta segunda-feira, 28 de março, a 33ª frente dos dissidentes das FARC desaparecidas assumiu a responsabilidade pelo ataque realizado contra o CAI da Arborizadora Alta, localizada na cidade de Ciudad Bolívar, em Bogotá. Os eventos ocorreram na noite de sábado 26 deste mesmo mês, e resultaram na morte de dois menores e no impacto na saúde de outros cidadãos que estavam nas proximidades. Até agora, o registro das câmeras de segurança do setor havia sido analisado, o que capturou o momento exato do acidente, para que o culpado fosse identificado. O suposto criminoso, disse a equipe de investigação, teria deixado a mala com explosivos que depois explodiram.

A mídia local garantiu que o homem nomeado para plantar a bomba é reconhecido como Anfo. De acordo com a Polícia Metropolitana de Bogotá, a Anfo plantou uma bomba composta de nitrato de amônio e combustível. O patrulheiro Joan Camilo Fonseca, que teve que ser hospitalizado por seus ferimentos, dizem os investigadores, teria visto o momento em que a mala foi abandonada. Com esse pseudônimo no radar, o ministro da Defesa, Diego Molano, o presidente Iván Duque e a prefeita de Bogotá, Claudia López, anunciaram que uma recompensa de US $300 milhões estava sendo oferecida a qualquer pessoa que fornecesse informações necessárias para esclarecer o que aconteceu informações que permitiriam ao intelectual e autores materiais do ataque a ser estabelecido.

Num vídeo postado nas redes sociais, o comandante daquela frente, reconhecido pelo pseudônimo 'Arley', explicou que o ataque foi uma consequência da celebração do aniversário da morte de Manuel Marulanda Vélez, vulgo Tirofijo. O guerrilheiro morreu em 26 de março de 2008.

“Todas as unidades, implantadas em todo o território de Magdalena Medio, foram orientadas a realizar atividades militares, de propaganda e culturais. As barracas foram feitas na estrada que leva do Y de Astilleros à cidade de Ocaña, no auge do local conhecido como La Curva. Na estrada que leva de Tibu a El Tarra, no setor de Versalhes. Na estrada que leva do distrito de La Gabarra à cidade de Cúcuta. (...) Ativação de uma carga explosiva em Ciudad Bolivar, Bogotá, contra um CAI policial”, ele menciona nesse clipe confirmando a participação desse grupo armado nos lamentáveis acontecimentos que deixaram 35 pessoas feridas em seu rastro.

Segundo o dissidente, não era sua intenção fazer com que o ataque afetasse diretamente a população civil.

O dissidente, na parte final do comunicado, em que sua voz não aparece e é ouvida em segundo plano, diz que, se alguma dessas ações afetou a população civil, não era sua intenção. “É um ataque cruel e insano aos habitantes da localidade. Temos o saldo de 35 feridos, um menor falecido e mais um em estado crítico. O trabalho está sendo feito para encontrar os responsáveis (...) Eles podem ter certeza de que as entidades de controle estão trabalhando incansavelmente para restaurar a ordem na cidade”, disse Felipe Jiménez Angel, Secretário de Governo, em entrevista à Rádio Caracol.

Daniel Stiven Duque é a primeira fatalidade dos eventos. Ele tinha 12 anos e estudou na escola El Paraiso. A segunda menor é Ivana Salome Rangel, uma menina de cinco anos que, após o impacto, acabou com uma lesão grave em sua massa cerebral. Do hospital em Meissen, ele foi declarado com morte cerebral. A menina finalmente morreu na manhã deste 28 de março.

“Rejeitamos toda violência e ataques criminosos contra qualquer cidadão, mas estamos muito mais feridos pela infame morte de crianças inocentes. União solidária com as vítimas, união na rejeição da violência e pela justiça. A união e não a manipulação conjuntural é o que devemos alcançar”, disse Claudia López.





