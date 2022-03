Comeu: Os criminosos enganam uma criança, assegurando-lhe que seu pai iria para a cadeia e esvaziaria sua casa

Na última sexta-feira, um menino de 12 anos foi enganado por pelo menos dois criminosos que se aproveitaram do fato de o menor estar em casa, sozinho com o irmão de 6 anos, e garantiram que seu pai iria para a cadeia se não entregasse todos os objetos de valor de sua casa, localizada em Comeu Vitarte.

A mãe, que havia saído por um momento para comprar o material escolar das crianças, disse ao noticiário Buenos Dias Perú que seu filho foi chamado pela primeira vez no telefone fixo para lhe dizer que seu pai havia sido o protagonista de um acidente e que ele havia matado por engano uma garota que vendia doces na rua.

Eles também garantiram a ela que a suposta mãe da criança falecida havia pedido que lhe dessem coisas valiosas em troca de não denunciar seu pai. A história toda era completamente falsa.

COM DECEPÇÕES

Além disso, mencionaram ao menor que sabiam que seu pai tinha um laptop e disseram para ele colocar tudo em uma mochila para que ele pudesse dar a outra pessoa.

O menino, que temia o que poderia acontecer com seu pai, colocou na mochila um laptop, um celular, jóias, perfumes e outros objetos de valor que ele saiu para encontrar os golpistas.

Eles até disseram para ele olhar o local onde ele ia entregar a mochila, não havia câmera de segurança.

Eles também pediram que ele não ligasse para o pai ou a mãe porque estavam ocupados tentando resolver o suposto acidente; no entanto, eles fingiram ser seus pais, impondo uma voz fraca como a de alguém ferido, para dizer a ele para desistir de tudo de valor porque “as coisas materiais podem ser recuperadas, mas a vida não posso”.

Finalmente, o menor foi para a encruzilhada entre as avenidas Nicolás Ayllón e Santa Lucia, a poucos metros de sua casa, onde entregou a mochila a uma mulher, que lhe disse para voltar para casa para cuidar do irmão.

DENUNCIAR O GOL

“Mamãe, eu já dei coisas para o homem, entreguei-lhe laptop, celular”, foi o que o menino disse para a mãe depois de entregar a mochila.

A mãe, que não quis revelar sua identidade para evitar represálias, comentou que os infratores já tinham informações sobre a família e sabiam a que horas a criança estava sozinha em casa.

Além disso, ele também destacou que as câmeras de segurança podem ter capturado os golpistas, pois, embora o jovem tenha dito aos criminosos que não havia câmeras no local porque ele não sabia como diferenciá-las, elas existem em a área.

Essas imagens serão importantes para obter informações sobre a mulher que pegou a mochila. A denúncia foi apresentada na delegacia de Salamanca.

OUTROS GOLPES

Outro tipo comum de golpes são os golpes de computador que continuam a crescer no Perú. A Divisão de Investigações Criminais de Alta Tecnologia da Polícia Nacional Peruana recebe cerca de 45 denúncias desse tipo de crime por dia, de todas as regiões do país.

“Dentro do cibercrime, a modalidade mais prevalente é a fraude informática, que pode ser por meio da clonagem de cartões. Também há fraude no comércio eletrônico ou em transações e transações que podem ocorrer no setor bancário. Esse tipo de crime representa quase 80% das denúncias atualmente recebidas por essa direção”, disse Erick Ángeles, chefe desta área, à Agência Andina no início de janeiro.

