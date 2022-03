Chumel Torres criticou Will Smith por vencer Chris Rock: “Vá para a terapia”

Um dos momentos que marcou a cerimônia do Oscar de 2022, e que certamente será lembrado por muitos anos, foi o golpe de Will Smith para o comediante Chris Rock depois que ele fez uma piada ofensiva contra a esposa do ator, Jada Pinkett Smith.

Essa reação violenta foi aplaudida por alguns, mas criticada por outros, pois apontaram que não era o caminho certo para defender sua parceira pelo ridículo recebido devido ao problema de alopecia que Rock levou para humilhá-la do palco.

Outros usuários seguiram um caminho diferente e defenderam o comediante, mencionando que ele simplesmente havia feito uma piada inofensiva. Soma-se a essas declarações a do influenciador Chumel Torres, que foi identificado como machista e racista por alguns de seus comentários e “piadas” que fez.

Nesta ocasião, a partir de seu perfil no Twitter, ele questionou Will Smith sobre o tapa, porque ele compartilhou o vídeo do momento exato e o acompanhou com um azedo mensagem para “mandá-lo para terapia” por não ter “entendido” a piada de Rock.

(Foto: Twitter)

Mais tarde, em um segundo tweet, ele levantou a hipótese do que motivou o vencedor do prêmio de Melhor Ator e garantiu que foi a própria Jada quem pediu que ela a defendesse depois ouça o comentário ofensivo que ele usou para a piada.

“Ele ri. Ela não. Um segundo passa e ele bate nele. Minha hipótese: Will Smith, vítima do 'você vai permitir isso. Debatan'”, escreveu o controverso apresentador do El Pulso de la República.

Outra personalidade que também criticou a atitude de Will Smith foi o escritor Sergio Zurita. Da mesma forma, nas redes sociais, ele compartilhou um gif do momento constrangedor vivido no Oscar de 2022 e mencionou que a piada de Rock era “inofensiva”, além do fato de que essa situação poderia provocar um “regime” fascista devido ao perigo que a comédia poderia correr.

“Mas o que ninguém poderia ter previsto foi o golpe que Will Smith deu a Chis Rock por fazer uma piada inofensiva sobre a esposa de Smith. Quando a comédia está em perigo, o fascismo levanta a cabeça”, escreveu o ator.

O mundo do entretenimento não foi o único a comentar esse golpe, mas também o esporte foi adicionado. Entre as figuras estava Miguel Layún, um jogador do Club America, que decidiu ficar do lado oposto e apoiar Smith.

Os escritos Sergio Zurita também questionaram o ator (Foto: Twitter)

“Se o contexto do que aconteceu com #WillSmith no #Oscars for real... Eu tiro meu chapéu por me levantar e defender sua esposa acima de qualquer protocolo de tal evento!!” , escreveu o atleta.

No entanto, esse comentário causou uma onda de ódio contra ele, já que as pessoas indicaram que apenas normalizou a violência, o que deixou várias crises no país, como o que aconteceu no estádio Corregidora em Querétaro ou com os homicídios no país.

Portanto, ele decidiu escrever um segundo tweet pedindo aos internautas que não se irritassem com esse assunto, e disse que poderia aproveitar a troca de pontos de vista com outras pessoas para expandir a discussão sobre o tema.

Ele finalmente lançou uma pergunta para seus seguidores relacionada ao uso de seu tweet em grupos de mensagens instantâneas das pessoas para abrir uma conversa sobre o que aconteceu em 27 de março.

“Alguém mais teve uma troca de opiniões em um bate-papo com amig @s sobre o que aconteceu com Will Smith e reformulou meu tweet? (Curiosidade) Eu faço”, disse o americanista.

