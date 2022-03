CDMX: Este será o novo esquema de descontos para pagamento de multas e infrações de trânsito

CIUDAD DE MÉXICO, 27JULIO2018.- Cámaras de fotomultas que infraccionan a los automovilistas que rebasan los límites de velocidad permitido en el Circuito Interior. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentará su programa de movilidad a finales de agosto en el cual pretende modificar el reglamento de tránsito para que ya no existan este tipo de infracciones. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

O Governo da Cidade do México (CDMX) anunciou recentemente quais serão as novas mudanças na Polícia de Trânsito da capital, cujo principal objetivo é erradicar a corrupção e garantir a mobilidade segura nas estradas principais e secundárias que compõem o perímetro da cidade, conforme indicado pelo chefe do Ministério da Segurança Cidadã (SSC), Omar García Harfuch.

Um dos principais benefícios da renovação da Polícia de Trânsito será a verificação que os moradores da capital poderão realizar para saber se um policial está ou não autorizado a aplicar multas e infrações, além disso, uma nova forma de pagamento será habilitada, o a consulta de multas pode ser realizada de forma eletrônica através do aplicativo “Minha Polícia” e haverá descontos nas penalidades se você pagá-las usando o método de pagamento imediato.

Sobre este último ponto, as autoridades da capital indicaram que o novo programa de descontos para pagamento de multas começará a operar a partir de 4 de abril de 2022. Assim, foi anunciado que, com este esquema, todas as infrações de trânsito realizadas por funcionários autorizados terão descontos de até 90% por pagamento imediato 10 dias após terem sido geradas.

Com o aplicativo “Minha Polícia”, os motoristas poderão verificar em seus telefones celulares quais são suas multas ou violações, além de receber as notificações relevantes (FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

Embora este programa se aplique a todos os motoristas ou motoristas que foram detidos por um oficial de trânsito, haverá exceções nos seguintes casos:

1. Infrações de câmera e radar

2. Câmeras fotocívicas

3. Câmeras de faixa confinada

4. Câmeras de ônibus em faixas confinadas

5. Violações das áreas do parquímetro

6. Sanções ambientais

A chefe do Ministério da Administração e Finanças (SAF), Luz Elena González Escobar, indicou que os descontos por pagamento imediato dependerão do número de dias decorridos entre a infração e o pagamento dos motoristas e dependerão dos seguintes parâmetros:

- Entre zero e 10 dias da violação: 90% de desconto com pagamento imediato.

- Entre 11 e 30 dias da infração: 50% de desconto com pagamento imediato.

- Após 30 dias da infração: sem desconto.

Deve-se notar que todas as multas podem ser consultadas através do seguinte link: https://estrados.cdmx.gob.mx/ onde você pode facilmente receber multas e infrações e também receber notificações relevantes sobre violações dos Regulamentos México Trânsito da cidade por e-mail e mensagem de texto.

Com as modificações no programa de Polícia de Trânsito CDMX, será possível verificar se os policiais que fazem multas ou violações estão autorizados a fazê-lo (FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ/CUARTOSCURO.COM)

Outra mudança anunciada por Omar García Harfuch é a implementação da nova forma de emitir multas sem papel. Essas novas regras entrarão em vigor a partir de abril e as multas serão aplicadas apenas por meio de dispositivos móveis ou eletrônicos. Dessa forma, os cidadãos receberão o link para a multa em seu celular e o pagamento será feito diretamente ao governo do CDMX.

Além disso, foi relatado que as seguintes causas para a transferência de um veículo para o corralón foram eliminadas das regras de trânsito da capital:

- Carros com placas estrangeiras que foram presos por cometer algumas violações.

- Dirigindo na direção oposta pelas ruas da Cidade do México.

- Quando o veículo está circulando nas ruas da cidade, mas o cartão de trânsito está vencido.

- Realizar reparos em veículos em vias públicas.

- Quando a carteira de motorista não é válida.

