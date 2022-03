Castillo antes da sessão plenária do Congresso: “Sou leal aos meus compromissos e aos meus valores, estou aqui pelo Perú”

Pedro Castillo chegou ao Congresso da República para responder às várias perguntas contra ele, que o levaram pela segunda vez para uma moção de vaga. Chegando à hora marcada e junto com seu advogado José Félix Palomino, o presidente se dirigiu ao povo por mais de 10 minutos e rejeitou essa medida trazida pelo parlamento.

“Estou aqui para mostrar meu maior respeito pelo Estado Constitucional e suas ferramentas de controle, de acordo com o discurso que fiz a você em 28 de julho de 2021. Vou continuar a trabalhar com todas as minhas forças para consolidar a institucionalidade, frequento esta casa democrática para me defender da ordem da moção de vaga do dia, que faz um pedido de vaga pelo Presidente da República e nesse evento eu não só falo com vocês congressistas, mas através de vocês Eu me aproximo e dirijo mais uma vez ao meu povo sujeito às regras da democracia que permitiram que um professor rural se tornasse presidente e com o ônus da responsabilidade e eu sempre estarei dando minha cara ao país”, disse.