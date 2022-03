Anla dá luz verde ao projeto de fracking em Puerto Wilches (Santander)

A Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental (ANLA) concedeu à estatal colombiana Ecopetrol a licença para iniciar o projeto piloto de pesquisa (PPI) a ser implementado em Puerto Wilches, Santander, apesar da rejeição de ativistas ambientais da região leste da Colômbia.

O PPI Kalé tem como objetivo reunir informações técnicas, ambientais e sociais, cujos resultados podem ser o cenário que permite a implementação do fracking como prática de exploração de petróleo no país.

Este projeto perfurará um poço de 200 pés (60,96 metros) que terá uma trajetória de até 4.000 pés, ou 1.219 quilômetros.

ANLA aprova projeto de fracking em Puerto Wilches, Santander

A petrolífera Ecopetrol apresentou à Agência Nacional de Licenciamento Ambiental (ANLA) os resultados do estudo de impacto ambiental do projeto não convencional denominado “Platero”, localizado no município de Puerto Wilches, Santander.

Para Gabriel Combariza, vice-presidente de depósitos não convencionais da Ecopetrol, este estudo faz parte do processo de obtenção da licença ambiental correspondente:

O executivo destacou que este estudo possui um Plano de Gestão de Contingências e Riscos que identifica potenciais riscos, medidas de mitigação e ações contempladas para o manejo de contingências, com o objetivo de proteger a comunidade, os ecossistemas, a biodiversidade, os recursos hídricos, o solo e o ar, entre outros aspectos .

Foto de arquivo. Imagem da refinaria Ecopetrol em Barrancabermeja, departamento de Santander, Colômbia, 1º de março de 2017. REUTERS/Jaime Saldarriaga

No entanto, o plenário da sociedade civil e os órgãos políticos do departamento de Santander se opõem a esses pilotos e relataram que são vítimas de ameaças e ataques que ameaçam suas vidas e integridade.

Diante dessa situação, a Aliança Livre de Fracking da Colômbia considerou que tal atividade extrativa, de tipo hidráulico, deveria ser censurada, uma vez que contradiz a Constituição Ecológica de 1991, o Acordo de Paris, a Convenção do Rio de Janeiro, a Convenção de Ramsar, entre outros instrumentos de direito internacional dos direitos humanos.

A Procuradoria Geral da Nação também recomenda derrubar as normas que permitem a prática extrativa do tipo hidráulico devido à falta de evidências científicas indicando que ela não afeta o meio ambiente, a água e a saúde pública.

Uma das mais importantes na discussão sobre esse tipo de extração hidráulica, a Aliança de Fracking Livre da Colômbia informou que se opôs fortemente ao desenvolvimento e ao processo que se consolidou em menos de 5 meses, com inúmeras vozes de rejeição, sérios questionamentos do processo e do aumento dos atos de violência em Magdalena Medium.

Ele também ressaltou que as ameaças de morte envolveram o exílio de um ativista da região.

Em contexto | Audiência pública de um projeto piloto de fracking em Puerto Wilches suspensa devido a protestos - Infobae

“É lamentável que uma questão fundamental na energia não tenha sido discutida no Congresso da República, onde aliados do governo atrasaram a discussão de projetos de lei para proibir o fracking pela terceira vez consecutiva, e é decidido pelo Governo Duque, avidamente, sem garantias, e alguns meses depois a posse de um novo presidente”, disse a Aliança de Fracking Livre da Colômbia em uma declaração pública.

CONTINUE LENDO: