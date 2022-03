A sobrinha de Pedro Castillo obteve pedidos de serviço para S/18.000 no MTC

Fany Yakely Oblitas Paredes, sobrinha política do presidente Pedro Castillo, iria se beneficiar de dois contratos com o Ministério dos Transportes e Comunicações no mesmo mês, o que totalizou o número de 18 mil sóis.

Oblitas Paredes, sobrinha de Lilia Paredes, é contadora e suas ordens de serviço foram vencidas em 4 de fevereiro deste ano (por 6.000 soles), e no dia 24 do mesmo mês (por 12.000 solas).

O programa Panorama foi para a casa da sobrinha do presidente, em Chorrillos, que a princípio negou ter recebido as ordens de serviço. No entanto, diante das provas, ele admitiu, mas disse que foi uma coincidência, apesar de a primeira ordem ter sido aprovada apenas um dia depois de ter sido declarada capaz de oferecer serviços ao Estado.

PROXIMIDADE COM PEDRO

A sobrinha do presidente, do lado da mulher, também esteve presente ao juramento do chefe de Estado e, segundo Panorama, faria parte das pessoas que organizaram a festa de aniversário da sobrinha do presidente.

Além disso, registra 12 visitas ao Palácio do Governo entre agosto e outubro de 2021.

Também registra uma reunião com um ex-conselheiro do escritório ministerial do MTC, em 24 de setembro de 2021. Fany Oblitas disse que foi porque ela havia se candidatado a um cargo na Provías como “analista contábil III” e queria saber qual era o procedimento. “Fiz isso de forma pessoal”, disse.

PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO

O primeiro pedido é datado de 4 de fevereiro de 2022 para dar o Serviço para a preparação de pré-avaliações e imputações de pagamentos feitos por aqueles administrados no MTC. O valor foi de 6 mil soles por um mês. Apenas um dia ela havia feito o procedimento para se tornar fornecedora do Estado.

Panorama indicou que o valor foi coletado por Fany Oblitas, que disse que parte de seu trabalho era atualizar dados.

“Há uma óbvia violação ética porque há um flagrante conflito de interesses entre uma pessoa que é próxima do presidente, porque ela é sobrinha da primeira-dama e contrata com o Estado de forma tão evidentemente irregular”, disse Eduardo Herrera, diretor executivo da Privy Anti- Conselho de corrupção

SEGUNDA ORDEM DE SERVIÇO

A segunda ordem de serviço foi datada de 24 de fevereiro de 2022 para a Sutran, que pertence à MTC. O serviço era “gerenciamento especializado em gerenciamento de informações para a subgestão de controle e gerenciamento de veículos.

O valor que ele ia coletar era de 12 mil solas por três meses. No entanto, Fany Oblitas garantiu que recusou a ordem depois que as alegações foram ouvidas no CTM.

