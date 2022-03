Tropas ucranianas usarão mísseis britânicos portáteis para abater aviões russos

Mísseis antiaéreos de fabricação britânica estão prestes a ser implantados pela Ucrânia no conflito pela primeira vez, anunciou o governo britânico este domingo.

O secretário de Defesa, Ben Wallace, disse ao The Mail no domingo que o sistema Starstreak, mísseis portáteis de alta velocidade para abater aviões inimigos voando em baixa altitude, começaria a ser usado pelas tropas ucranianas em breve.

Wallace disse que as primeiras tropas ucranianas foram treinadas e já estavam posicionadas com Starstreak, acrescentando que o Reino Unido estava “fazendo mais do que quase qualquer outra pessoa” para ajudar o país invadido por Putin.

Por outro lado, o ministro da Defesa descartou o fornecimento de tanques, um dos pedidos do presidente ucraniano Zelensky aos aliados ocidentais.

“Um dos maiores desafios é que quanto mais progresso for feito na sofisticação dos sistemas de armas, mais treinamento é necessário para usá-los, razão pela qual o verdadeiro foco do esforço deve ser ajudar os ucranianos a restaurar ou localizar equipamentos russos ou soviéticos que já estão em seu inventário. Apenas fornecer tanques britânicos realmente não funcionaria”, disse Wallace.

Secretário de Defesa britânico Ben Wallace (REUTERS/Peter Nicholls)

Na última quarta-feira, às vésperas de duas cúpulas da OTAN e do G7, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, já havia anunciado a entrega de mais 6 mil mísseis à Ucrânia, dobrando seu fornecimento de armas defensivas ao país desde a invasão russa.

Apesar da resistência “extraordinariamente corajosa” dos ucranianos, “não podemos ficar de braços cruzados e deixar os russos destruírem cidades ucranianas”, disse Johnson.

Esses 6.000 mísseis defensivos foram adicionados aos mais de 4.000 mísseis antitanque, incluindo NLAW e Javelin, e Starstreak que já haviam sido enviados pelo Reino Unido para a Ucrânia.

Johnson também anunciou 25 milhões de libras (33 milhões de dólares, 30 milhões de euros) de ajuda ao exército ucraniano, além dos 400 milhões de libras de ajuda econômica e humanitária já prometida.

“Um mês após o início da crise, a comunidade internacional enfrenta uma escolha”, alertou o presidente britânico. “Podemos manter a chama da liberdade acesa na Ucrânia, ou arriscar sua extinção em toda a Europa e no mundo”, disse.

O Reino Unido também alocará £4.1 milhões para a BBC World Service, o serviço internacional do grupo britânico de radiodifusão pública, para “combater a desinformação na Rússia e na Ucrânia”, e fornecer maior apoio à investigação do TPIJ sobre possíveis crimes de guerra.

A este respeito, Wallace alertou no domingo que os generais de Putin estão enfrentando um acerto de contas semelhante aos julgamentos de Nuremberg dos nazistas após a Segunda Guerra Mundial por crimes de guerra na Ucrânia, com Mikhail Mizintsev, o chamado “Açougueiro de Mariupol”, no topo da lista por seu bombardeio de civis no cidade.

“A destruição sistemática de mais de 1.000 propriedades em Mariupol é contrária às Convenções de Genebra. O tipo de armas usadas e a maneira como são entregues indicam um objetivo deliberado”, disse Wallace.

“No final, a justiça atinge a maioria das pessoas, e não tenho dúvidas de que acabará. Neste momento, o acerto de contas parece estar acontecendo no terreno com um número significativo de líderes [militares] russos mortos”, concluiu.

