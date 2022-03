Reino Unido diz que sanções à Rússia podem ser levantadas se Putin acabar com a invasão da Ucrânia

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo

A ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Elizabeth Truss, assegurou que as sanções contra oligarcas, bancos e empresas russos poderão ser levantadas se o presidente russo, Vladimir Putin, acabar com a invasão da Ucrânia e se comprometer a “não mais agressão” a outros países.

“Essas sanções só devem desaparecer com um cessar-fogo total e retirada, mas também com o compromisso de que não haverá mais agressão”, disse Truss em entrevista ao 'The Telegraph', na qual ressaltou que “há também uma oportunidade de impor sanções de volta se houver mais agressões no futuro.”

Truss também revelou que seu Ministério criou uma unidade de negociação especializada para “apoiar a Ucrânia quando os russos levam a sério as negociações”, razão pela qual o chefe da diplomacia britânica argumenta que os aliados da Otan devem ser “duros” para alcançar a paz.

“Precisamos redobrar as sanções. Precisamos redobrar as armas que enviamos para a Ucrânia. Mas quando chegar a hora das negociações, quero que o Reino Unido seja uma parte fundamental para garantir que apoiemos a Ucrânia na obtenção de um acordo que funcione”, explicou.

A chanceler britânica Elizabeth Truss

Truss garantiu que uma continuação - e em alguns casos, uma escalada - das táticas atuais implantadas pela Ucrânia e pelo Ocidente “poderia levar Putin à mesa de negociações”.

“Devemos colocar ainda mais pressão sobre Putin (...) Internamente, através da economia e do enfraquecimento da Rússia”, explicou o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido.

As declarações do ministro das Relações Exteriores britânico coincidem com as feitas na semana passada pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, nas quais defendeu que as sanções contra a Rússia continuarão enquanto o país “não mudar de rumo”.

Embora Blinken tenha apontado que a intenção dos EUA com sanções, que têm “um enorme impacto” na economia russa, não é tê-las “perpetuamente”.

Por sua vez, o Kremlin mais uma vez despertou o espectro do uso de armas nucleares na invasão da Ucrânia, enquanto as tropas de Putin atacam simultaneamente várias cidades do país.

Dmitri Medvedev, ex-presidente russo e vice-presidente do Conselho de Segurança do país, disse que Moscou poderia atacar com bombas atômicas um inimigo usando apenas armas convencionais.

“Temos um documento especial sobre dissuasão nuclear. Este documento indica claramente as razões pelas quais a Federação Russa tem o direito de usar armas nucleares. Existem alguns deles, deixe-me lembrá-lo: o número um é a situação, quando a Rússia é atingida por um míssil nuclear. O segundo caso é qualquer uso de outras armas nucleares contra a Rússia ou seus aliados”, enumerou.

(Com informações da Europa Press)

