Referendo no Uruguai: o que está sendo votado neste domingo e por que o governo de Luis Lacalle Pou pode marcar

O Uruguai está na reta final antes do referendo que definirá se 135 artigos da Lei de Consideração Urgente serão mantidos. Poucas horas após a abertura dos circuitos eleitorais, o cenário anterior é marcado pela paridade, uma vez que as últimas pesquisas de várias empresas coincidem em um resultado com um alto percentual de indecisos.

A Lei de Consideração Urgente, popularmente conhecida por sua sigla “LUC”, é um conjunto de 476 artigos que mudaram várias normas. Há artigos relacionados com segurança pública, educação, direito à greve, o novo regime de aluguel sem garantia, a fixação dos preços dos combustíveis, a flexibilização dos controles sobre lavagem de dinheiro, entre vários outros.

Chegou ao Parlamento em março de 2020, quando o país passou o comando do presidente Luis Lacalle Pou. A lei, apesar de ter tido votos a favor da Frente Ampla (grupo de partidos de esquerda), foi aprovada com maioria parlamentar graças à coalizão de partidos de direita que se formou durante a campanha eleitoral. A partir de então, tornou-se a lei principal do governo de Luis Lacalle Pou.

Após o descontentamento por parte da Frente Ampla, que foi endossada por militantes, líderes e cidadãos, uma coleção de assinaturas começou a revogar 135 artigos da LUC em um referendo. Em 8 de dezembro de 2021, o Tribunal Eleitoral contabilizou as 671.544 assinaturas necessárias para viabilizar o referendo, que será votado neste domingo.

O Parlamento uruguaio ficou dividido sobre a votação. Por um lado, havia partidos com mais ideologias de direita (o Partido Nacional, o Partido Colorado, o Partido Independente, o Cabildo Aberto e o Partido Popular), essa chamada “coalizão multicolorida”. Por outro lado, o grupo de partidos de esquerda, a Frente Ampla.

O voto para “Sim” (cédula rosa) é um voto a favor da eliminação de todos os 135 artigos. O voto para “Não” (votação azul claro) indica o desejo de manter a lei inalterada. A opção que obtiver 50% + 1 dos votos válidos vencerá.

Nessa situação, os regulamentos também estabelecem que a opção de votar em branco será considerada como um voto para “Não”, ou para o voto celestial.

Além das consequências legislativas do voto, há também outras que são simbólicas. Dois anos após o início do governo de Luis Lacalle Pou e depois de quinze anos de presidência da Frente Ampla (duas vezes ex-presidente Tabaré Vázquez e ex-presidente José Mujica), os resultados do referendo marcarão o segundo trecho do Poder Executivo.

Em suma, o que será votado também é o pronunciamento do cidadão, se deve ou não apoiar o governo.

O voto a favor do referendo é secreto e obrigatório para as 2.684.131 pessoas elegíveis para votar. Informações sobre circuitos eleitorais podem ser consultadas no site corteelectoral.gub.uy, onde é dividido por departamento. Além disso, foi adicionado um mecanismo de busca onde os eleitores poderão inserir seu nome e obter o endereço do local onde votam automaticamente.

Os elegíveis devem votar no circuito que lhes corresponde e ter em mente que devem fazê-lo dentro de seu próprio departamento. Neste caso, a votação interdepartamental não é permitida.

Como em todas as instâncias eleitorais a nível nacional, existem várias situações que são proibidas. Entre eles, há proselitismo na mídia escrita, rádio ou televisão (iniciada na última sexta-feira) e a venda de bebidas alcoólicas, cujo fechamento começou às 19h30 de sábado e permanece até o encerramento da votação no domingo.

Para a instância de hoje, a Junta Eleitoral de Montevidéu fez uma chamada especial para funcionários públicos e notários que estão disponíveis para participar das assembleias de voto em 27 de março, pois houve uma perda de pessoal devido a “doença”. “Queremos garantir que os circuitos abram às oito da manhã”, disse a presidente da organização, Mary López, à Telemundo.

A contagem de votos é estimada para o final do dia de domingo, mas nota-se que pode ser adiada para o início da semana.

Aqueles que se inscreveram para colaborar com o Conselho Eleitoral terão benefícios diferentes: um feriado para segunda-feira, 28 de março e cinco dias de licença que serão adicionados aos gerados no ano.

Os notários públicos que não trabalham em escritórios estaduais também terão um desconto no pagamento de impostos da Direção Geral de Impostos (DGI) de 12 unidades reinstaláveis (UR). O valor seria equivalente a cerca de 17.136 pesos uruguaios, quase 400 dólares.

O ministro do Tribunal Eleitoral, José Garchitorena, informou que o custo deste referendo será de cerca de 70 milhões de pesos (mais de um milhão e meio de dólares), de acordo com o Portal de Montevidéu. O que torna a situação mais cara, ao que parece, é o software usado para tablets nos circuitos.

Aqueles que não votarem no referendo ou justificarem não fazê-lo serão obrigados a pagar uma multa equivalente a uma Unidade Reinstalável, 1.428,01 pesos uruguaios (33 dólares americanos).

Esse número será duplicado quando a pessoa que não votou for funcionário público ou tiver o status de profissional com diploma emitido pela Universidade da República.

As últimas pesquisas

A consultoria Equipos publicou sua última pesquisa em 9 de março, onde indicou que 35% dos uruguaios votariam para manter os 135 artigos da LUC com a cédula celestial. Um 34%, por outro lado, votaria para revogá-los com a cédula rosa. Ao mesmo tempo, havia 28% indecisos, 1% votariam em branco e 2% votariam anulados.

Em 22 de março, a pesquisadora Cifra disse que, de acordo com sua última pesquisa, “Não” obteria 45% dos votos, enquanto “Sim” obteria 41% dos votos. Eles também relataram que 10% estavam indecisos, 2% votariam anulados e 2% em branco.

Finalmente, a Opción fez uma pesquisa em 23 de março, onde sugeriu que 38% dos cidadãos votariam em “Não”, mas 35% em “Sim”. Havia 22% indecisos, 1% que votariam em branco, 2% que não irão às urnas e outros 2% que votarão cancelados.

