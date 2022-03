Qualificatórias do Catar 2022: Pedro Gallese e a discussão do WhatsApp com os capitães sul-americanos pelo formato atual

As eliminatórias do Catar 2022 estão perto de chegar ao fim. Nesta terça-feira, 29 de março, poderão ser definidos os quatro lugares e meio que a CONMEBOL tem para enviar seus representantes para a Copa do Mundo. No entanto, o processo que vem acontecendo há aproximadamente dois anos e meio causou algum desconforto aos capitães dos países desta parte do continente, que inclui Pedro Gallese, goleiro do Seleção peruana.

O motivo? Os referentes de cada equipe seriam incluídos em um grupo do WhatsApp onde discutiriam, entre outras questões, as longas jornadas e a duração do próprio processo de qualificação. A mudança de formato seria uma solução para retornar à disputa de dois grupos, como era o caso antes das Qualificatórias para a França de 1998.

Essa informação foi coletada pelo portal brasileiro Globo Esporte, onde divulgou declarações de Thiago Silva, capitão do 'Scratch', sobre o tempo que leva para as viagens às partidas classificatórias, já que a maioria delas vem da Europa e viaja por longas horas. Isso é diferente dos próprios europeus, que, tendo tudo por perto (clubes e seleções), precisam viajar apenas algumas horas. “ Não são apenas 18 jogos, mas as viagens que fazemos. Isso é muita quilometragem em comparação com os europeus que jogam juntos e com pouca transferência. Isso é muito desgaste, além do clima, totalmente diferente da Europa”, comentou o zagueiro do Chelsea, da Inglaterra.

Ele também pediu que se considerasse como encurtar o processo de classificação, a fim de compensar o longo tempo gasto em um avião. Dessa forma, evite menos esforço físico do que eles têm feito. “Se pudéssemos de alguma forma encontrar um equilíbrio nessas viagens, isso certamente facilitaria nossa estadia e nossas apresentações . É definitivamente um desgaste, na minha opinião, desnecessário”, acrescentou.

Por outro lado, Marcelo Martins, atacante e capitão da Bolívia, também se juntou a esse pedido, mas esclareceu que a decisão final viria da FIFA. “Tivemos uma reunião com a FIFA e parece que haverá uma mudança no formato das Classificatórias. Quem sou eu para mudar isso? O pedido vem de cima. A FIFA é quem decide, mas acho que é bom, válido, vai ser interessante, porque os jogadores não vão viajar muito e voltar para as seleções ”, disse o atual atacante do Cerro Porteño.

A lista de capitães das equipes sul-americanas é a seguinte:

. Pedro Gallese (Perú)

. Lionel Messi (Argentina)

. Thiago Silva (Brasil)

. Diego Godin (Uruguai)

. Claudio Bravo (Chile)

. David Ospina (Colômbia)

. Enner Valencia (Equador)

. Gustavo Gomez (Paraguai)

. Tomas Rincón (Venezuela)

. Marcelo Martins (Bolívia)

É importante destacar que esse grupo do WhatsApp foi criado na prévia da Copa América Brasil 2021. A pandemia de COVID-19 estava aumentando naquele país e havia dúvidas sobre seu desenvolvimento. Embora eles finalmente tenham conseguido jogar com medidas estritas de biossegurança para evitar o contágio.

CASO DA SELEÇÃO PERUANA

E é que não há apenas uma desvantagem para quem chega da Europa. No caso do Perú, tem 3 jogadores que jogam no Oriente Médio. André Carrillo e Christian Cueva na Arábia Saudita, enquanto Wilder Cartagena joga nos Emirados Árabes Unidos. Eles fazem viagens de aproximadamente 17 horas para chegar a Lima e se reunir com a delegação peruana antes dos jogos de qualificação. Além disso, deve-se ter em mente que eles devem se adaptar à mudança de horário e ser capazes de digerir o 'jet lag' o máximo possível. Sem falar que eles têm 3 dias concentrados com a seleção nacional, onde devem dar o melhor de si com seus cinco sentidos até o limite.

Da mesma forma, no último ano, a CONMEBOL determinou que duas datas triplas serão disputadas nos meses de setembro e outubro, fato que prejudicou não apenas os jogadores, mas também as seleções e os próprios clubes, já que muitos chegaram feridos em seu retorno devido ao enorme desgaste físico que fizeram em um curto período de tempo.

CONTINUE LENDO