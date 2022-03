Perú x Paraguai: Ricardo Gareca parou um novo onze e este jogador substituiria André Carrillo

A seleção peruana completou mais uma sessão de treinamento nas instalações da Videna dois dias após a última partida do Qatar 2022 Qualificatórias. Ricardo Gareca aproveitou para alinhar um novo onze pensando no jogo contra o Paraguai, graças ao qual pôde conhecer o futebolista que substituiria André Carrillo na próxima terça-feira.

Pedro Gallese vai ficar no gol. Na zona defensiva houve uma surpresa, a inclusão de Jhilmar Lora, jogador do Sporting Cristal. No entanto, só teria sido por causa dessa prática. Segundo Ovación, Luis Advíncula fez um trabalho tático e não jogou futebol, mas isso seria desde o início na terça-feira. Então seria a mesma linha de quatro que estava em Montevidéu. 'Eu luto', Carlos Zambrano, Alexander Callens e Miguel Trauco.

Os três no meio seriam os mesmos que começaram contra o Uruguai. Renato Tapia como pivô, Sergio Peña à direita e Yoshimar Yotún à esquerda. Após a lesão de André Carrillo, muitas alternativas foram pensadas, no entanto, o 'Tigre' já teria sua substituição. Este é Edison Flores, que teve um excelente desempenho no último encontro duplo. 'Orejitas', Christian Cueva e Gianluca Lapadula comandariam o ataque do 'bicolor'.

CONTINUE LENDO