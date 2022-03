Perú x Paraguai: Descubra quais são as baixas da seleção Guarani para a partida das Qualificatórias do Catar 2022

O Perú x Paraguai será disputado na próxima terça-feira, 29 de março, no Estádio Nacional de Lima, a partir das 18h30 ( Hora peruana). O 'Blanquirroja' precisa de uma vitória para garantir a repescagem ou apenas esperar que nem a Colômbia nem o Chile marquem, contra a Venezuela e o Uruguai, respectivamente.

Mas, no Paraguai que vem de bater o Equador por 3-1, na 17ª data das Qualificatórias do Qatar 2022, nem tudo é alegria, já que o atacante Robert Morales, foi alterado antes dos 14 minutos de jogo devido a lesão e os exames determinaram uma condição múltipla, então ele perderá o confronto contra o Perú nesta terça-feira, 29 de março.

O atacante Robert Morales, de 23 anos, é uma das figuras mais importantes do campeonato Guarani, tendo marcado oito gols em sete partidas com a camisa do Cerro Porteño. Devido a esse bom momento no futebol, além de seus 13 gols em 31 partidas no curso de 2021, ele foi convocado por DT Guillermo Barros Schelotto no 'Albirroja'.

O artilheiro Robert Morales fez sua primeira aparição da melhor maneira: ele começou contra o Equador e marcou o parcial 1-0 em apenas nove minutos. No entanto, apenas alguns momentos depois, ele teve que deixar o campo, por causa de um desconforto no joelho direito, que já o deixava desconfortável anteriormente. Por fim, nesta sexta-feira, os médicos relataram as piores notícias.

E, por meio de um comunicado, a equipe nacional paraguaia compartilhou o relatório médico de Robert Morales: “Após os estudos realizados, é detectada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, lesão do menisco externo e lesão do ligamento colateral”.

Ainda não há tempo estimado para a recuperação do atacante (pode ser entre seis e oito meses) e o Dr. Osvaldo Insfrán, membro da equipe do 'Albirroja', garantiu que eles iniciarão imediatamente o processo de reabilitação.

Além disso, a ausência do jogador Cerro Porteño é adicionada a suspensão de quatro companheiros de equipe devido ao acúmulo de cartões amarelos. Essas são:

Miguel Almirón e Gustavo Gómez, capitão do Albirroja, fazem parte dos onze iniciais com os quais Barros Schelotto costuma trabalhar, ao qual o atacante Iván Torres do Club Olimpia já se juntou como o único novo reforço na ausência de seus outros cinco companheiros de equipe.

Agora, neste domingo, a seleção Guarani continuará trabalhando sob as ordens do professor Guillermo Barros Schelotto, onde planeja continuar o trabalho tático e os movimentos defensivos às 18:00 (horário local), com vista ao jogo em Lima no final das Qualificatórias Sul-Americanas

