OCDE destaca processo de implementação de inteligência artificial na Colômbia

Para a implementação da Inteligência Artificial (IA), especialmente para agilizar processos dentro das unidades do setor público, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) destacou a Colômbia. Em um relatório publicado em 27 de março pelo grupo internacional, o país é identificado como referência para essa tecnologia, uma vez que promoveu o estabelecimento de marcos legais e éticos, a tomada de decisões automatizadas, a promoção da imparcialidade e segurança no setor público.

Observou-se que neste relatório, a Colômbia compartilha os primeiros lugares de exaltação com países como Chile, México e Uruguai. Eles foram seguidos pela Argentina, Brasil, Costa Rica e Perú, de acordo com cada categoria.

Além disso, o país foi reconhecido como líder regional por promover a prestação de contas no setor público e a criação de equipes multidisciplinares que contribuem para iniciativas de IA.

O relatório lembra que a Colômbia foi o primeiro país a publicar os regulamentos para receber comentários e, assim, buscar consolidar os princípios para a implementação de ferramentas nos setores público e privado. O governo diz que aspectos como transparência, privacidade, controle humano, segurança, responsabilidade, não discriminação e inclusão foram levados em consideração para isso.

Além disso, a administração foi resgatada em nível nacional para formar a Missão de Especialistas em Inteligência Artificial (IA). Este é um grupo multissetorial composto por dez especialistas nacionais e internacionais, que se reúne regularmente para avaliar as diferentes dimensões da IA no país. Além disso, sua gestão também se concentra em dar recomendações concretas a curto, médio e longo prazo.

Vale ressaltar que, na Colômbia, esses processos são liderados pelo Departamento Administrativo da Presidência da República e pelo Ministério das Tecnologias da Informação e Comunicação (MinTIC). Também conta com o apoio do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial.

Assim, a notícia foi comemorada pelo Governo, que garantiu que essa exaltação é um reconhecimento do trabalho e talento que existe no país no setor de tecnologia. Além disso, foi prometido continuar trabalhando para melhorar esse setor.

Ressalte-se que esse reconhecimento da OCDE pela implementação da inteligência artificial é um acréscimo aos parabéns que a mesma entidade fez ao setor de educação do país. Em 24 de março, representantes internacionais da organização chamaram a gestão de “bem-sucedida e eficaz”, uma vez que conseguiu apoiar seus processos em mídia digital.

Foi detalhado que, durante esse período, as habilidades relevantes no mercado de trabalho foram fortalecidas para treinar crianças e jovens em aprendizado de máquina, Inteligência Artificial, programação de código-fonte, indústrias criativas e animação digital. Além disso, foram oferecidos cursos sobre serviços integrados e bancos de dados relacionais.

