O presidente Duque reconheceu que houve erros durante as votações para o Congresso, mas não uma fraude

Foto de archivo del presidente de Colombia Iván Duque. EFE/ Carlos Ortega

Após controvérsias que surgiram após a eleição do novo congresso colombiano, o presidente Iván Duque se pronunciou oficialmente sobre alegações de supostas fraudes nos postos de votação com os quais a coalizão Pacto Histórico obteve quase 390.000 votos adicionais, mas que também resultou no ex-presidente Álvaro Uribe, líder do Centro Democrático, ameaçou não reconhecer as eleições.

Em entrevista que deu ao jornal El Tiempo, o presidente apontou que houve erros salientes, mas nunca uma fraude.

“O Governo Nacional nunca falou em fraude, o Governo sempre disse que temos um sistema eleitoral fiável, lamentamos obviamente esta situação que surgiu com esses erros salientes e esperamos que eles sejam resolvidos e é por isso que as medidas que temos recomendado em termos de treinamento, auditoria. E que todos os desafios podem ser esclarecidos nas etapas de escrutínio é a maneira de proceder”, disse ele no jornal de Bogotá.

Duque também apontou que tudo o que aconteceu foi uma lição com a qual o sistema eleitoral deve aprender para que a mesma coisa não aconteça nas próximas eleições.

“É necessário tomar medidas corretivas imediatamente. Acho urgente que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) e o Cartório de Registro possam aprender com as circunstâncias que ocorreram e que medidas sejam tomadas”, acrescentou.

Ele indicou que tais medidas devem incluir a revisão do processo aleatório para seleção de júris, bem como sua formação. Ele também indicou que se espera que os erros que foram cometidos na transmissão da pré-contagem possam ser verificados e que os controversos formulários E-14 e os outros que são usados sejam cotejados em tempo real, para que não haja discrepâncias.

“Além disso, acho muito importante que seja realizada uma auditoria completa de tudo o que é o software de contagem, para que não haja dúvidas sobre a adequação tecnológica aplicada pelo CNE”, disse Duque.

Ele concluiu afirmando que o que foi mencionado acima foi o que causou as controvérsias, ataques e dúvidas, por isso foi necessário abordá-los.





Foi assim que eles detectaram as deficiências nas cédulas.

A verificação da contagem em várias tabelas foi solicitada pela coalizão do Pacto Histórico, que através de sua supervisão conseguiu encontrar uma série de votos que lhe garantiram vários assentos no Congresso da República.

Evidências de anomalias e falhas no conhecimento dos votos foram dadas graças a uma ferramenta desenvolvida por uma equipe estabelecida por esse grupo político, que conseguiu detectar irregularidades em 29.000 tabelas no país.

No Noticias Uno, foi possível conhecer em detalhes qual era a composição dessa equipe e o modelo de trabalho que foi implementado, para detectar as falhas que violaram sua participação política, embora a polêmica tenha surgido porque foi o Pacto Histórico que recuperou mais assentos, tudo porque foi aparentemente o único partido que estava mais além da supervisão eleitoral, uma vez que eles criaram uma ferramenta digital que lhes permitiu conhecer em tempo real diferentes falhas na contagem, o que os afetou diretamente.

O primeiro aviso que essa ferramenta deu foi o crescimento dos eleitores em relação ao número que eles votavam comumente em um local de votação, uma vez que era considerado bastante suspeito que em alguns lugares onde a abstenção era perceptível em eleições anteriores, de um momento para outro os números mudariam.

O excesso de votos para um candidato ou partido específico foi constituído como o segundo fator de alerta diante de uma gestão controversa na contagem, uma vez que estava prevista uma possível manipulação ou nulidade de votos para uma determinada coalizão.

Finalmente, o último e mais importante sinal de alerta tinha que ver quando não havia voto a favor do Pacto Histórico nas urnas, essa foi uma das anomalias que este partido imediatamente denunciou perante as autoridades competentes e o público em geral.









