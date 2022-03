O gesto de decepção de Hamilton após o décimo lugar no GP da Arábia Saudita na Fórmula 1

Formula One F1 - Saudi Arabia Grand Prix - Jeddah Corniche Circuit, Jeddah, Saudi Arabia - March 25, 2022 Mercedes' Lewis Hamilton during practice REUTERS/Hamad I Mohammed

O início da temporada de Lewis Hamilton confunde todos os fãs da Fórmula 1. O sete vezes campeão mundial e segundo no ano passado atrás de Max Verstappen, terminou o Grande Prêmio da Arábia Saudita em um humilde décimo lugar, depois de lutar durante todo o fim de semana diante dos constantes contratempos que o levaram a começar a corrida em 15º lugar.

O britânico, que teve uma das piores notas de sua extensa carreira, fez bons progressos no início para subir para o décimo lugar no início da volta 14, e depois saltar para o sétimo quando a Mercedes o manteve na pista com pneus velhos depois o momento em que Nicholas Latifi sofreu seu acidente. Lewis venceu Kevin Magnussen para ficar em sexto lugar e as sensações da equipe alemã foram do menor para o maior contra todas as probabilidades.

Mas quando o safety car chegou com 14 voltas para o fim, Hamilton foi negado uma parada em busca de pneus novos. Quando o pit lane reabriu, o vice-campeão foi autorizado a parar, mas voltou seis lugares para o 12º antes de passar para Alexander Albon e depois para Lance Stroll para vencer a 10ª final.

Hamilton já havia resgatado um surpreendente terceiro lugar na abertura da temporada no Bahrein, apesar dos “problemas com o carro” depois que Max Verstappen e Sergio Perez foram forçados a se aposentar. “Não mudou muita coisa desde a última corrida. Passaram-se apenas alguns dias”, explicou o britânico que procurava justificar o décimo lugar. Ele acrescentou: “O que eu sei é que hoje eu não consegui acompanhar os Haas no final. O poder que eles têm, eles passaram por mim muito rapidamente quando eu ultrapassei Magnussen no início da corrida.”

Na forma de autocrítica, ele olhou para o futuro no calendário na esperança de ter um melhor desempenho. “Temos muito trabalho a fazer, mas sei que temos uma ótima equipe e vamos manter a cabeça baixa e tentar melhorar”, disse o piloto. Sobre o problema de competir quarenta e oito horas depois que um míssil ameaçou cancelar a segunda rodada da nova temporada da Fórmula 1, Hamilton fez um pedido na frente dos microfones: “Eu quero ir para casa”.

A câmera Mercedes W13 usada por Lewis capturou o momento em que o motorista saiu do carro após a corrida e nos permitiu observar como ele descansou as mãos nos joelhos em sinal de cansaço e decepção. O nascido em Stevenage ainda não se acostumou com o novo protótipo e espera recuperar a confiança antes do GP da Austrália, que acontecerá no próximo dia 10 de abril.

