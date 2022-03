“Ninguém os ajuda”: mães buscadoras de Sonora exigem apoio para órfãos de pessoas desaparecidas

NOGALES, SONORA, 19FEBRERO2022.- En el segundo día actividades en la Primera Brigada Internacional de Personas Desaparecidas, madres y familiares que realizan búsqueda en campo, lograron encontrar dos "tesoros" en la Mesa, el sector Las Pilas, de la ciudad fronteriza. Una de las osamentas fue localizada expuesto en la superficie y la otra en una fosa junto a un árbol en la cima de un cerro. El colectivo de Nogales de Buscadoras de la Frontera, a lo largo de un año, han localizado en el lugar a cerca de 100 cuerpos, por lo que decidieron seguir buscando con el apoyo de los colectivos participantes de La Brigada. Con 99 participantes de diferentes estados y por lo menos 5 países, entre ellos Colombia, Perú y Guatemala, los familiares se desplegaron en dos grupos y mientras unos realizan búsqueda en vida por centros de rehabilitación y calles de la ciudad, otros realizan búsqueda de fosas en lugares con sospechas de entierros o lugares de violencia. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

No dia 26 de março, foi o terceiro dia do Encontro de Movimentos Sociais em Sonora, do qual participou o coletivo Mães Buscadoras de Sonora, grupo criado em 2019 e que hoje tem quase duas mil mulheres procurando suas famílias. Durante o encontro, os buscadores narraram sua experiência sobre os desaparecimentos de seus parentes e denunciaram a indiferença que existe por parte do Estado, enquanto pediam apoio às crianças que ficaram órfãs após o desaparecimento de seus pais.

“Estar com algumas crianças que te questionam e perguntam, quando o pai deles volta, por que o pai as abandonou ou saiu com outra mulher, porque o pai não compra mais presentes para elas no Natal, ou não liga para elas, é muito doloroso para mim, e para todas as mães que sofrem com isso, para todas aquelas avós que ficaram com os netos porque levaram o pai, para a mãe ou ambos”, disse Cecy Flores com a voz em um fio.

Cecy é presidente e fundadora do grupo, uma mãe que uma vez se viu procurando seus três filhos. Ele conseguiu recuperar um vivo, dos outros dois não há vestígios. Desde então, ela se dedicou a ajudar outras famílias que, como ela, continuam investigando para descobrir o paradeiro daqueles que foram tirados deles.

“Os filhos dos desaparecidos não são ajudados por ninguém, nunca ouvi uma autoridade que se preocupa em ajudar órfãos, mesmo que tenhamos pedido, há crianças que nem têm quem come. Procuramos peso por peso para doar às mães que ficaram com os filhos de seus filhos.” As crianças, como Cecy narrou, não têm recursos.

Embora não haja um número que especifique quantas crianças existem nessas circunstâncias, sabe-se que, no México, o crime organizado em diferentes formas deixou mais de 30.000 crianças órfãs, de acordo com dados fornecidos pela Comissão Nacional de Direitos Humanos em 2019.

“Espero que eles não olhem para as crianças do jeito que olham para os pais, como se elas não existissem”, disse. Da mesma forma, o grupo de pesquisa garantiu que, dentro de seu coletivo, há muitas meninas e meninos que perderam seus pais e que isso é replicado em todos os estados onde há pessoas desaparecidas. Essas crianças vivenciam não apenas a ausência de suas figuras paternas, mas também a desintegração familiar e o estágio em que vivem:

“Lembro-me do caso de um companheiro, cujo filho perguntou se ele estava nas montanhas procurando o pai, como é que a infância de um menino mudou? em vez de curtir os carrinhos, os jogos, ele tem perguntado a ela sobre o pai dela”, dizem os membros do grupo.

“É lamentável para nós encontrarmos nossas pessoas desaparecidas em apenas um punho de ossos e pensar que o punho de ossos foi seu filho destrói você”, disse Cecy.

Mesmo assim, Cecy disse na frente do microfone que tudo o que ela quer é encontrar o filho: “Como este, embora ele esteja em um punho de ossos como os que encontramos, assim como os corpos queimados, quero encontrar meu filho e não tenho o apoio”.

É por isso que as mães exigiram que as autoridades assumissem a responsabilidade e lhes dessem apoio, “fazemos o trabalho que cabe a elas”, denunciam repetidamente. O dia 23 de março não foi exceção, e eles enfatizaram a urgência da aplicação de testes de DNA em já 803 corpos encontrados em valas comuns, pois sem sua identificação, não há como localizá-los por suas famílias.

Deve-se acrescentar que em 2021, o vice-secretário de direitos humanos, Alejandro Encinas, reconheceu que o México está passando por uma crise forense e que até então havia 52 mil corpos não identificados nas valas comuns do país.

É por isso que várias ONGs e grupos de pesquisa pediram aos membros da família que contribuíssem para contribuir com os bancos de dados de DNA do National Data Bank.

Por outro lado, Liliana López, outra integrante do coletivo Mães Buscadores de Sonora, acrescentou que há uma necessidade urgente de falar sobre o desaparecimento forçado como uma questão que deve importar para a sociedade como um todo.

Seu irmão foi vítima desse crime, sua mãe morreu esperando para encontrar pistas em seu rastro, Liliana herdou o trabalho de busca sob a promessa de encontrá-lo. “Em Sonora, temos 833 valas comuns. Essas estatísticas são apenas de 2019 a 2021”, disse Liliana.

E é que até hoje, de acordo com seus registros, mais de 900 pessoas foram encontradas em sepulturas clandestinas e mais de 700 localizadas vivas. Deve-se acrescentar que somente em 2020, o Governo do México informou a localização de 559 sepulturas clandestinas no país, nas quais 1.086 corpos foram recuperados.

Deve-se acrescentar que, além das implicações do desaparecimento de um ente querido, as mulheres também fizeram várias queixas sobre a violência que experimentam como buscadoras. “A única resposta que recebemos das autoridades é ser deslocado”, dizem eles.

Não quero ser mais uma estatística de mães que morreram procurando seus filhos, quero continuar de pé, ajudando, garantiu Cecy, que reiterou que não há mais dúvidas de que o que as mães que procuram fazem prejudica o Estado. “Não faz mal aos cartéis, não temos mais dúvidas, (...) porque são eles que nos questionam, são eles que nos criticam, são eles que nos revitimizam, e são eles que nos deslocaram.”

