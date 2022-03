Netflix: os 5 principais truques para assistir séries com amigos online, personalizar legendas e muito mais

A Netflix é um dos serviços de streaming mais usados internacionalmente. Ainda mais com a popularidade do Teen Mom 2, que se tornou uma tendência mundial e permitiu atrair novos assinantes para a plataforma. No entanto, esse serviço, que serviu a muitos na pandemia, tem certos segredos que podem ser aplicados sem problemas.

São 5 informações que não são muito conhecidas sobre a plataforma e que permitem uma melhor interação para os consumidores, que buscam maior comodidade na Netflix. A Infobae os traz em seguida.

5 truques para realizar na Netflix

A Netflix está constantemente se renovando: não apenas ícones do passado, distantes ou próximos são adicionados, mas também a lista está repleta de conteúdos produzidos pela mesma plataforma, que nos últimos anos se tornaram algumas das melhores produções do cinema e televisão contemporânea.

Esse imenso mar de conteúdo e propostas pode ser avassalador, às vezes até confuso, por isso é importante conhecer todos os truques da plataforma para aproveitá-la ao máximo e aproveitar todas as suas funções:

Foto do iPhone e iPad com a Netflix aberta. (foto: EFE/Sedat Suna)

1. Desfrutar de um programa de TV ou filme com outra pessoa

A extensão disponível para o Google Chrome, 'Netflix Party', permite que dois usuários remotos assistam a qualquer conteúdo disponível na plataforma de streaming ao mesmo tempo, de forma totalmente sincronizada.

Baixar Netflix Party para Google Chrome: netflixpartyplus.com

2. Excluir uma série

Quando você começa a assistir a uma série na plataforma Netflix, o portal salva essas informações e cada vez que a pessoa acessa seu perfil, o conteúdo é exibido na seção Continuar.

No entanto, pode acontecer que o usuário não tenha gostado dos episódios até o momento e queira sair da série; ou seja, eles querem parar de aparecer em 'Continuar' ou 'Continuar assistindo'.

Nesse caso, existe uma maneira de excluir esse conteúdo: dentro do perfil, vá para Conta e depois para Atividade de Visualização, onde todas as séries ou filmes exibidos ou em andamento estão localizados.

Nesse momento, o usuário pode excluir o conteúdo desejado sozinho.

3. Assistência de qualidade

Se você tiver alguma dúvida ou problema, o portal de streaming da Netflix oferece um sistema de suporte diferenciado para seus usuários.

Qualquer pessoa com uma conta pode fazer login em help.netflix.com/pt/, onde também há a opção de 'chat ao vivo' (iniciar chat ao vivo) ou 'ligar para nós'.

4. Categorias ocultas e códigos secretos

Existem códigos específicos criados pela empresa que facilitam o acesso a determinadas categorias e subcategorias. Cada gênero e subgênero, como os subgêneros 'Ação' ou 'Clássico', tem seu próprio código de pesquisa para facilitar a navegação.

Para usá-los, você deve inserir o seguinte no URL: http://www.netflix.com/browse/genre/xxx, onde 'xxx' é o código específico que você deseja.

No site oficial What's On Netflix www.whatsonnetflix.com também é possível acessar as listas, ordenadas alfabeticamente, que especificam todo o conteúdo disponível na plataforma: é possível filtrar por faixa etária, característica, linguagem, gênero, filme por década, por diretor, por rede e por franquia.

5. Personalizar legendas

Por padrão, as legendas da Netflix são brancas, médias e suavemente destacadas com uma sombra projetada.

No entanto, cada usuário pode criar seu próprio estilo: eles precisam ir para Mais > Conta > Meu perfil e selecionar como as legendas devem ser exibidas.

A plataforma oferece dezenas de opções: legendas em rosa, azul ou verde, bem como a possibilidade de tornar as letras ainda mais legíveis com uma moldura preta.

CONTINUE LENDO