“Nem um voto do PAN no Senado”: alerta de Damián Zepeda à AMLO sobre a reforma da eletricidade

Damián Zepeda Vidales, senador do Partido da Ação Nacional (PAN), disse que a reforma da eletricidade proposta pelo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) é negativa para o país porque impulsiona energia mais cara e suja, então ele alertou o presidente e o Movimiento Nacional Regeneração (Morena) que na câmara alta “isso não vai acontecer”.

Durante uma reunião de mídia em Tepic, Nayarit, como parte de sua turnê nacional para discutir a situação política nacional e “o perigo das reformas” do chefe do executivo federal e da chamada Quarta Transformação (Q4), Zepeda Vidales argumentou que o ideal é votar o mais rápido possível e ser rejeitado como prejudicial.

O senador Panista declarou que, se a reforma fosse aprovada, a incerteza seria gerada pela mudança de regras em investimentos multimilionários (EFE/LUIS TEJIDO)

O senador Panista disse que, se a reforma fosse aprovada, a incerteza seria gerada pela mudança de regras nos investimentos multimilionários feitos no México. “A incerteza gerada pelo governo de López Obrador é o que interrompeu o investimento no México desde 2019 e uma das razões pelas quais não conseguimos nos recuperar rapidamente em nosso país após a crise do COVID-19”, acrescentou.

Damián Zepeda salientou que, se não houver confiança dos investidores em termos de respeito às regras estabelecidas, “os investimentos ficarão assustados e não haverá desenvolvimento e geração de emprego”.

Diante desse cenário, o legislador lembrou que a atual administração tem um número cumulativo de falhas na saúde, segurança e pobreza, razão pela qual, reiterou, é hora de “pôr fim às mentiras e estratégias” que estão prejudicando o presente e o futuro dos mexicanos.

O legislador lembrou que a atual administração tem um atraso de falhas (Foto: Senadores do PAN)

“Como sempre, o presidente López Obrador mente sobre a reforma da eletricidade, dizendo que o que eles procuram é melhoria e benefícios para os cidadãos; a verdade é que o que eles querem é eliminar a concorrência e dar prioridade à geração de energia pela CFE (Comissão Federal de Eletricidade), que custa duas vezes mais do que o produzido por um privado, em uma base combinada do ciclo do gás, e até quatro vezes mais caro do que as energias renováveis de longo prazo, que também não poluem. Procuramos eletricidade barata e limpa”, concluiu Zepeda Vidales.

Informações em desenvolvimento

