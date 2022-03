Martín Liberman disse que o Perú denuncia que o árbitro Anderson Daronco “é inútil”

Martín Liberman falou depois que a Federação Peruana de Futebol denunciou a FIFA pela arbitragem de Anderson Daronco no duelo com o Uruguai pelas eliminatórias do Qatar 2022. O jornalista argentino foi enfático por meio de suas redes sociais e disse que essa medida não ajuda muito.

“Isso é inútil. É para a arquibancada e fica bem com as pessoas. Pergunta julgada”, escreveu o comunicador por meio de sua conta no Twitter. Dessa forma, ele novamente provocou um debate com os usuários, que dividiram posições, alguns acreditam que era um objetivo e outros destacam o desempenho do VAR.

Que ação a FPF tomou após o papel da Daronco e da empresa no Perú x Uruguai? Ele emitiu um comunicado afirmando o seguinte: “A FPF observa que uma forte queixa foi apresentada na última sexta-feira à FIFA em relação ao desempenho do árbitro Anderson Daronco sobre os fatos conhecidos publicamente. A FPF espera uma resposta imediata da FIFA em um canal regular em seus procedimentos”.

ISSO ELE DISSE SOBRE A CONTROVÉRSIA DE PERÚ VS. Uruguai

Martín Liberman escreveu em seu twitter assim que ocorreu a jogada do goleiro Sergio Rochet, onde acabou com todo o corpo e grande parte da bola, conforme indicado pelos árbitros do VAR, dentro do arco.

“Ele não entrou no arco?” , foi a primeira publicação do comunicador. Ele então continuou com sua mensagem. “Não era o objetivo do peruano? Rochet entrou no gol com a bola? O relógio não vibrou para o árbitro...” , acrescentou, argumentando que Daronco não sentiu a vibração do relógio para determinar um gol para a seleção.

Martín Liberamen posta no Twitter por um gol perdido contra o Perú contra o Uruguai.

Esses dois tweets geraram milhares de comentários onde colocaram as fotos dos ângulos que circularam nas redes sociais e onde o chute onde o gol aparece é apreciado. Além disso, fez com que vários usuários se manifestassem sobre esse assunto polêmico.

Por fim, ele garantiu que o Perú continua tendo grandes chances de se classificar para a Copa do Mundo Qatar 2022. “A polêmica no final é um detalhe. O Perú continua a depender de si mesmo para alcançar a repescagem. Se ele vencer o Paraguai, jogará com o representante asiático.”

