Marko Cortes chamou a Reforma de Poder da AMLO de “altamente prejudicial” para o México

Marko Cortés Mendoza, o líder do Partido de Ação Nacional (PAN), novamente correu contra o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) devido ao Reforma da Eletricidade, que ele descreveu como “altamente prejudicial” para o México.

Por meio de um comunicado à imprensa, o panista indicou que, se as mudanças no quadro legal fossem aprovadas, causaria perda de empregos, escassez de energia, bem como aumento do custo da eletricidade, então ele prevê que os apagões possam começar nos próximos meses nos 32 estados da república.

Ele também esclareceu que, de acordo com o Instituto Mexicano para a Competitividade (IMCO), esta reforma é apenas um “capricho” presidencial que custará mais de 500 milhões de pesos “considerando os investimentos privados atuais em projetos de geração de energia limpa e a renovação das plantas da Comissão Federal de Eletricidade (CFE).

Marko Cortés reafirmou que o PAN votará contra a reforma da eletricidade da AMLO (Foto: EFE/Luis Tejido)

Diante desse panorama, Cortés Mendoza destacou que pediu aos grupos parlamentares do PAN, nas duas câmaras do Congresso da União, que criassem uma contra-proposta legislativa na qual se beneficiasse para pagar menos pelo serviço de eletricidade.

“A Acción Nacional não apoiará a reforma cara e suja da eletricidade para o México. Dissemos isso claramente, a contra-reforma do governo morenoista não vai acontecer. Vamos insistir que a reforma legal e não constitucional é preferível, que promova o emprego, impulsione o investimento na geração de energia limpa e renovável, como é o caso em todo o mundo”, explicou.

No entanto, a contra-reforma não é a única coisa que vai promover a união parlamentar, pois adianto que os três partidos rejeitarão a proposta emitida pela Presidência da República, uma vez que, disse, não permitirão que o CFE se torne monopólio.

Além do exposto, ele observou que, com o “monopólio energético” que a administração federal busca estabelecer por meio do CFE, o México seria identificado com países com ditaduras ou governos autoritários, além do não cumprimento de tratados internacionais como o Paris Acordos contra emissões poluentes.

Marko Cortés indicou que a Va por México irá junto para deter a reforma energética (Foto: PAN)

Finalmente, Cortés Mendoza exigiu que o governo de López Obrador respeitasse os investimentos nacionais e internacionais no setor elétrico, bem como apoiasse o apelo também feito pelo governo dos EUA para respeitar todos os investimentos nessa área e os empregos que eles geram.

“Nós nos opomos a afastar os investimentos produtivos no setor elétrico, queremos promover todos aqueles que cuidam do meio ambiente, garantem o abastecimento nacional, geram empregos e apostam em energia limpa e barata. Chega de contratempos. Os mexicanos querem avançar e com uma oposição unida, firme e corajosa, o governo morenoista não poderá ir”, concluiu.

Marko Cortés garantiu que o PAN vencerá em 2024 (Foto: Twitter/ @MarkoCortes)

Enquanto isso, neste domingo, 27 de março, Marko Cortés também garantiu que os azuis e brancos são “a oposição mais avançada” à administração de López Obrador e destacou que derrubarão o Movimento Nacional de Regeneração (Morena) em 2024.

Durante a reunião virtual do Conselho Nacional no sábado, 26 de março, o líder nacional do PAN mencionou que o México “está em um dos piores momentos da história”.

