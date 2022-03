Indireto para Patricio Parodi? Austin Palao lança frase inesperada: “Ele não sabe como tratar uma mulher, mas eu sei”

Austin Palao deu um show na Arena Perú, onde incomodou seus seguidores não só por suas músicas, mas também por lançar uma frase tremenda que seria dirigida a Patricio Parodi. Como você se lembra, a cantora está saindo da modelo e atriz Flavia Laos, que recentemente acabou com o cara da realidade.

Tudo aconteceu no show “Férias com o Ferxxo”, onde Austin se apresentou com vários colegas. Enquanto cantava a música Me lhamas, e Piso 21, o jovem fez uma contribuição para a letra que surpreendeu e riu para muitos. “Eu não sou perfeito, mas eu vou te dizer, ele não sabe como tratar uma mulher, mas eu sei”, disse disse.

Sua cunhada Alejandra Baigorria foi responsável por divulgar esse extrato em suas redes sociais. Adicionando a palavra “fogo”. Além de uma cara surpresa. No vídeo, Flavia Laos também é vista gravando Austin, que ao ouvi-lo liberar a frase apenas ri e se olha com os amigos, mas continua gravando.

Como lembrado, Austin e Flavia revelaram que estão namorando, mas não em um relacionamento. Até, o cantor indicou que não está apaixonado pela atriz.

“Acho que a palavra enamorado carrega muito peso, digamos que estamos em um estágio de ilusão, que é o que nos leva ao início. Digamos que estamos nos conhecendo de forma diferente, tudo começa com algo amical e no curso você vê o que vai acontecer depois... as experiências fazem você levar as coisas mais devagar”, disse o artista em Amor y Fuego.

FLAVIA LAOS É A NOVA PRESUNÇOSA DA FAMÍLIA PALAO

Enquanto isso, Alejandra Baigorria, parceira de Said Palao, disse que Flavia Laos participou da celebração do aniversário de Lorelein Palao. De acordo com a loira, a modelo foi tratada como parte da família e foi até engolida.

“Eu disse a eles, você vê. Flavia foi ao jantar da irmã de Austin e Said, estávamos lá compartilhando, rindo. O pai de Said estava lá e ele conheceu Flavia, ficamos super felizes”, disse.

“Ela é uma garota super legal, todo mundo gosta dela e eles estão felizes com ela... Ela é a nova presunçosa, eu já tomei o pano de fundo e Flavia é a nova presunçosa das irmãs de Austin, pais e todos”, acrescentou.

