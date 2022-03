Honduras x México: onde e a que horas assistir ao penúltimo jogo do Tri a caminho do Qatar 2022

Soccer Football - World Cup - CONCACAF Qualifiers - Mexico v Honduras - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2021 Mexico's Alexis Vega in action with Honduras' Alexander Lopez REUTERS/Henry Romero

Falta cada vez menos tempo para conhecer os três países da Concacaf que participarão da Copa do Mundo de 2022 do Catar. Os últimos dias do Octagonal definirão os três primeiros lugares e a Seleção Mexicana lutará por um lugar seguro na Copa do Mundo.

Como parte de sua segunda partida de eliminação, ele enfrentará seu homólogo hondurenho no Estádio Olímpico Metropolitano, em San Pedro Sula, Honduras, às 17h05, no México Central. O Tri vai jogar a partida sem a presença de Gerardo Tata Martino, porque devido a problemas de saúde ele não conseguiu para viajar com a equipe.

Se o México quiser garantir sua qualificação para o Catar 2022 uma vez, é forçado a vencer os hondurenhos e evitar complicações na última data.

El Tri já está em Honduras para o jogo desta tarde (Foto: Reuters/Henry Romero)

É comum que a Seleção Mexicana transmita seus jogos pela televisão aberta e desta vez não será exceção. TV Azteca e TUDN são as duas estações de televisão encarregadas de cobrir as ações ao vivo da gravata octogonal concacaf.

Embora sejam as estações de televisão habituais, existem outras opções para sintonizar o jogo e não perder nenhuma ação relevante.

Data: Domingo, 27 de março

Local: Estádio Olímpico, San Pedro Sula Honduras

Horário de funcionamento: 17:05 horas no México Central (CT), 16:05 hrs. PT e GMT e 18:05 horas no fuso horário EST (sul do país).

Transmissão: TV Azteca (Canal Azteca 7), TUDN (canal 5).

Às 17h05 começará a penúltima partida do Tri a caminho do Qatar 2022 (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

Internet: O site oficial do TUDN acompanha o jogo ao vivo, os usuários precisarão inserir sua conta Izzi Tv ou Blim TV para acessar a transmissão pela Internet. Enquanto estiver no Azteca Deportes, basta acessar o site e selecionar a opção da partida Honduras x México.

Aplicativo móvel: Através do aplicativo TUDN, você pode sintonizar a partida. Também quando você baixa o aplicativo Azteca Deportes.

Redes sociais: uma forma alternativa de não perder os eventos mais relevantes da penúltima rodada é através do Twitter. A conta oficial da Seleção Mexicana @miseleccionmx realizará uma rede “ao vivo” com o resumo e a pontuação do jogo.

Rádio: para os fãs que não têm acesso à internet ou à televisão, eles poderão sintonizar a narração do W Deportes na frequência 730 AM e 96.9 FM.

A equipe de Tata Martino deve vencer seus últimos jogos para evitar o risco de chegar à zona dos playoffs (Foto: REUTERS/José Cabezas)

Com 22 pontos até agora, o Tricolor está em terceiro lugar na classificação, então até agora teria seu passe garantido para a Copa do Mundo. No entanto, devido à diferença de pontos com a Costa Rica e o Panamá, existe a possibilidade de ocorrer uma série de combinações que irão deslocar a equipe asteca.

Portanto, a equipe da Tata Martino deve vencer seus últimos jogos para não correr o risco de chegar à zona dos playoffs. A passagem para o Qatar 2022 dependerá unicamente do trabalho do esquadrão tricolor e dos resultados que eles somam na quadra.

Os mexicanos estão empatados em pontos com os Estados Unidos, se o México vencer e os EUA perderem, a seleção nacional poderá aspirar ao segundo lugar e já ter certeza de sua mudança para o Catar. Mas se ele empatar e os americanos ganharem ou empatarem, não haverá mudança na tabela.

O México vai jogar sem Gerardo Martino, já que o treinador não viajou com a equipe devido a problemas de saúde (Foto: Reuters/Henry Romero)

Se empatassem, o México ainda teria dúvidas sobre sua entrada na Copa do Mundo e tudo seria definido no último jogo do Octagonal, pois teria 23 pontos; até agora a Costa Rica está em quarto lugar com 19 pontos e se vencerem, a diferença de pontuação com o Tri seria de apenas um ponto.

Se eles perderem, o quadro se tornaria mais complicado à medida que as chances de cair para o quarto lugar aumentassem, o que os obriga a jogar um playoff continental para ir ao campeonato mundial.

