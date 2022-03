Fogo é registrado no Dolphin Discovery em Isla Mujeres, Quintana Roo

Um incêndio eclodiu no resort Dolphin Discovery de Isla Mujeres, em Quintana Roo, ao meio-dia deste domingo, 27 de março.

Fontes não oficiais indicam que o acidente foi causado por um curto-circuito na área da cozinha; as chamas teriam consumido a área de palapas e fala-se em risco de exploração de um tanque.

A Câmara Municipal informou que as autoridades locais já estão lidando com o incidente e pediu aos moradores e turistas que evitem transitar pela área. As pessoas feridas não foram confirmadas.

Informações em desenvolvimento...