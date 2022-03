EXDT de Gianluca Lapadula em duelo contra o Paraguai: “Ele sempre quer vencer”

A última data das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo no Catar chegou e nesta terça-feira, 29 de março, a Seleção Peruana dá as boas-vindas ao seu homólogo paraguaio em uma partida que terá o atenção de vários fãs em uma data decisiva.

A partida será realizada no Estádio Nacional de Lima. A última vez que Perú x Paraguai, foi em 2 de julho de 2021, em um duelo que terminou empatado por 3-3 nos noventa minutos e que foi definido a partir dos pênaltis com uma vitória para os peruanos.

A partida entre Blanquirroja e Albirroja está agendada a partir das 18:30 horário peruano, 20:30 horário do Paraguai e acontecerá no Estádio Nacional.

E para esta partida importante, a seleção peruana tem Gianluca Lapadula como goleiro, que buscará aproveitar melhor as chances na frente do gol. Isso, após a oportunidade mais clara gerada pela Seleção Peruana de converter o Uruguai em Montevidéu, veio nos primeiros momentos da partida e da cabeça de seu '9'. André Carrillo mandou um cruzamento para as costas de Diego Godín e Gianluca Lapadula apareceu na grande área, que acertou o gol e seu chute foi bloqueado pelo goleiro Sergio Rochet.

Embora tenha havido um rebote, Gianluca Lapadula viu e tentou ir para a bola. Ele se apoiou na mão direita para se levantar rapidamente, embora Rochet tenha chegado cedo para manter a bola. E é isso, essa atitude de ir a todos, de colocar alma e coração em cada peça tem sido sua marca registrada desde que a camisa bicolor foi embainhada.

Infobae entrou em contato com Mario Petrone, seu ex-treinador em San Marino Calcio novamente atendeu o telefone e perguntamos a ele sobre o que Gianluca Lapadula pode contribuir para o Paraguai,

“Conheço muito bem o Gianluca Lapadula, ele sempre quer vencer. Estou muito positivo para terça-feira, o Perú só precisa de um resultado, que é vencer, já que é uma final”, disse Petrone à Infobae no início.

Mais tarde, Mario Petrone deixou claro que não só a qualificação peruana depende do que Gianluca Lapadula faz nesta terça-feira, mas também do coletivo peruano. “Mas acho que a equipe deveria ter uma atitude mais positiva, já que é a última partida”, disse o técnico italiano.

NÚMEROS DE GIANLUCA LAPADULA NOS PLAYOFFS

Gianluca Lapadula até agora jogou 12 partidas pelos Playoffs do Qatar 2022 e marcou dois gols. No total, ele acumulou 827 minutos com a camisa da seleção peruana e com seu jogo conquistou o amor, admiração e respeito não só de seus companheiros de equipe, mas de um país inteiro.

