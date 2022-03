Da Turquia, eles culpam Falcao pela crise econômica de Galatasaray

Soccer Football - Super Lig - Galatasaray v Besiktas - Turk Telekom Stadium, Istanbul, Turkey - May 8, 2021 Galatasaray's Radamel Falcao celebrates scoring their second goal REUTERS/Kemal Aslan

A chegada de Falcao García a Galatasaray, em setembro de 2019, gerou grandes expectativas em toda a Turquia. O 'Tigre' do Santa Marta vinha fazendo campanhas muito boas no Mônaco, tendo uma média de 23 gols entre as temporadas 2016-17 e 2018-19.

No dia de sua apresentação, Istambul, a capital turca, estava cheia de fãs desde que o colombiano chegou ao aeroporto. Mais tarde, na apresentação do plantel, no estádio Turk Telekom, o futebolista 'Cafetero' foi o mais homenageado em meio à emoção e canções dos torcedores de 'León'.

No entanto, Falcão não poderia corresponder aos objetivos que as diretivas impuseram a ele. As lesões constantes fizeram com que o artilheiro da equipe colombiana faltasse um número significativo de partidas. Enquanto em Mônaco ele veio de jogar 38 jogos, nos dois anos no Galatasaray ele não ultrapassou a média de 20, uma situação que gradualmente aumentou o aborrecimento dos torcedores.

Bem, parece que, um ano e meio depois, a contratação de Falcao continua causando problemas financeiros para a equipe de Istambul. Isso foi revelado nas últimas horas por Turcan Bolayır, membro do conselho de administração do Galatasaray, por meio de uma assembléia na qual as demonstrações financeiras do clube também foram apresentadas.

“O dinheiro de Galatasaray foi queimado na transferência de Falcao. Ele não jogou 29 jogos. O homem já está ferido. O dinheiro de Galatasaray está sendo desviado”, explicou Bolayır.

Embora a chegada de Falcao em Galatasaray tenha ocorrido como um agente livre, no final de seu empréstimo em Mônaco, a equipe turca o contratou em troca de oferecer-lhe um grande salário, o mais alto dos funcionários da época. O presidente da equipe, Burak Elmas, revelou em agosto de 2021 que o salário do 'Tiger' por temporada era de US$9,5 milhões.

Foi esse mesmo motivo que acelerou a saída do artilheiro do samário, já que, somado aos seus custos, o Galatasaray também não tinha recursos financeiros para apoiá-lo no plantel. “Nossa renda é incerta. O valor da transmissão ao vivo deste ano não está claro”, disse Elmas em entrevista ao jornal esportivo turco Fanatik.

Finalmente, o artilheiro colombiano acabou jogando 43 partidas pelo Galatasaray: 34 na Super Liga, três na Copa local e seis em torneios internacionais. Além disso, ele marcou 20 gols e assistiu três vezes. Alguns de seus números permaneceram endividados, já que houve mais ocasiões em que ele estava fora das quadras (45 partidas) do que aquelas em que participou. Em sua aventura na Turquia, ele também não conseguiu ganhar títulos.

Depois de deixar os cofres de Galatasaray, o 'Tigre' fez seu tão esperado retorno à LaLiga, na Espanha. Embora tenha surpreendido na primeira parte da temporada, marcando cinco gols, até agora este ano o fantasma das lesões reapareceu.

Falcao não foi capaz de atuar nos últimos três jogos do campeonato de Rayo Vallecano, e isso significou que não poderia ser levado em consideração pelo técnico da seleção colombiana, Reinaldo Rueda, para a rodada dupla das eliminatórias contra Bolívia e Venezuela . O compromisso mais recente de Falcao com a equipe do Madrid foi em 26 de fevereiro, quando jogou 17 minutos na derrota por 1-0 para o Real Madrid em casa.

Embora ainda não haja certeza sobre os problemas que o atormentam, isso está relacionado a uma lesão muscular. Mas, por enquanto, resta esperar que o 'Tigre' já possa estar disponível para o próximo jogo da liga, que será contra o Granada em 3 de abril.

