COVID-19: Baixo influxo de adolescentes de 12 a 17 anos em centros de vacinação relatado

Hoje, a vacinação de terceira dose contra COVID-19 começou para crianças de 12 a 17 anos em todos os centros de imunização do país. No entanto, pouco influxo foi relatado nos centros de imunização de Lima

“Esperamos que todos os usuários venham e sejam vacinados porque é muito importante. As vacinas são proteção. Todos os funcionários estão empenhados em vacinar adolescentes”, disse uma enfermeira à imprensa.

De acordo com imagens da RPP, a vacinação do parque zonal Huiracocha, em San Juan de Lurigancho (SJL), registrou um baixo número de adolescentes. As filas que eram visíveis do lado de fora foram graças ao fato de os pais acompanharem seus filhos menores para completar a vacinação. contra a COVID-19.

Da mesma forma, foi divulgado publicamente nas redes sociais que as vacinas do estádio Luis Gálvez Chipoco, em Barranco, e a do Jockey Plaza, em Surco, estavam quase vazias e a maioria das pessoas presentes era maior de idade.

De acordo com o Gabinete do Provedor de Justiça, as estatísticas sobre vacinação em menores devem ser motivo de preocupação para as autoridades. Nesse sentido, ele explicou que 1 milhão de adolescentes não receberam a segunda dose da vacina COVID-19, enquanto 1,8 milhão de meninos e meninas não recebem nem uma dose.

Deve-se notar que, para meninos e meninas de 12 a 17 anos, o Ministério da Saúde (Minsa) optou por esperar um período de 5 meses após recebendo a segunda vacina.

VACINAS

A diretora de imunizações da Minsa, María Elena Martínez Barrera, especificou que, por meio da campanha “Eu vacino o Perú, complete suas doses”, não apenas crianças de 12 a 17 anos poderão tomar sua terceira vacina, mas também que pessoas com 18 anos ou mais também estão sendo procuradas para completar sua calendário de vacinação.

36 horas

No caso de Lima, o dia de vacinação de 36 horas será realizado no Estádio Chancas (Santa Anita), Estádio Municipal de Ollantaytambo (Ate), Campo de Marte (Jesús María), Videna (San Luis), Parque Zonal Huiracocha, Universidade Cesar Vallejo (San Juan de Lurigancho), Parque Mayta Capac (San Martín de Porres), Sinchi Roca Parque zonal (vírgulas),

Além disso, no Complexo Desportivo Municipal (Puente Piedra), IPD San Juan de Miraflores (San Juan de Miraflores), IPD Villa María del Triunfo (Villa María del Triunfo), Centro Desportivo Villa el Salvador (Villa El Salvador), Estádio Luis Gálvez Chipoco (Barranco) e no Jockey Plaza (Santiago de Surco).

Os centros de vacinação EssaLud que se dobram às 36 horas contínuas de atendimento são:

-Miller Beach em Domingo Cueto 225 altura do hospital Rebagliati, Jesús María.

-Estádio Monumental na Avenida Javier Prado 7700, Ate Vitarte.

-San Isidro Labrador no 7º bloco da Avenida La Cultura, Santa Anita.

12 horas

Da mesma forma, um dia de vacinação de 12 horas será realizado no Estádio Solis García (Chosica), Estádio Pachacutec (Chaclacayo), Estádio Gabriel Nicho, Barbones Barracks (El Agustino), Loza Deportiva de Cieneguilla (Cieneguilla), Loza Deportiva de San Andrés (Huaycán), CIAM La Molina, Vaccina Car of the Agrarian Universidade (La Molina), Vacina Automóvel da Costa Verde (Magdalena), IPD Bayóvar (San Juan de Lurigancho), Estádio Bonilla (Miraflores) e Estádio Apolo Alcalde (La Perla).

Centros de vacinação.

VACINAÇÃO EM CRIANÇAS

Em relação à vacinação de crianças de 5 a 11 anos, María Elena Martínez especificou que, até o momento, mais de 2.400.000 meninas e meninos receberam sua primeira dose, ou seja, 57% dessa população-alvo. E mais de 1.300.000 crianças têm a segunda dose, ou seja, há 32% de cobertura.

“Não há escassez de vacinas. As brigadas estão indo para as escolas e por isso pedimos aos pais que nos permitam vacinar seus filhos. Estamos usando muitas estratégias, então estamos pedindo aos cidadãos que acessem a vacinação”, disse.

