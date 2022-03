Colômbia relata 352 novas infecções de covid-19 em 27 de março

Una mujer usa un tapabocas en una calle del centro de Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

O Ministério da Saúde divulgou, neste domingo, 27 de março de 2022, 352 novos casos de covid-19 na Colômbia. Nas últimas 24 horas, foram processados 25.522 testes, dos quais 9.803 são PCR e 15.719 são antígenos.

O relatório também observa que 15 colombianos morreram da doença no último dia. Dessa forma, o país atinge um total de 139.573 mortes devido ao vírus desde o início da pandemia.

Ao agregar todos os números, a Colômbia atingiu um total de 6.083.643 infecções, das quais 4.435 são casos ativos e 5.916.624 correspondem a casos positivos que já conseguiram superar a doença.

Quanto às regiões com mais casos notificados, Bogotá lidera com 186 infectados, seguida por Valle del Cauca com 35 infecções e em terceiro lugar Antioquia com 33.

Existem 189 conglomerados no país. Os territórios são: Amazônia, Antioquia (Ituango), Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyaca, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caqueta, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare e Guainia.

É assim que a vacinação está indo no país

O relatório mais recente do Ministério da Saúde também indica que às 11h59 de sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, um total de 80.439.798 doses da vacina contra a covid-19 já haviam sido aplicadas na Colômbia.

De acordo com o mesmo relatório, o número de colombianos com o esquema vacinal completo, ou seja, aqueles que já receberam as duas doses do biológico, atualmente é de 28.363.482 pessoas, enquanto 6.319.814 pessoas foram imunizadas com doses únicas. Além disso, 10.153.885 doses de reforço foram aplicadas.

Da mesma forma, durante o último dia, um total de 108.513 vacinas foram aplicadas, das quais 33.625 foram para a segunda injeção, enquanto outras 5.024 foram de dose única.

Claudia Cuéllar, Diretora Responsável (e) de Epidemiologia e Demografia do Ministério da Saúde e Proteção Social, fez um panorama da situação epidemiológica no país contra o Sars-Cov2 e suas variantes, durante o Posto de Comando Unificado 125. Ele ressalta que desde o final de dezembro de 2021, a variante omicron é a predominante nos casos do território nacional, que causou o quarto pico. No entanto, há uma sublinhagem dessa variante antes da qual não se deve baixar a guarda.

” Devemos ter em mente que essa sublinhagem BA.2 deve continuar sendo considerada uma variante preocupante e é por isso que a Organização Mundial da Saúde recomenda que o monitoramento rigoroso da sublinhagem seja mantido; como o Instituto Nacional de Saúde vem se saindo muito bem em sua vigilância genômica, que é a parte de monitorar essa variante do omicron”, disse Cuellar.

Da mesma forma, instou as autoridades territoriais de saúde pública a continuar o monitoramento específico da sublinhagem BA.2, relatar sequências e realizar análises das diferentes sublinhagens da variante omicron. Ele observou que “aqui na Colômbia temos BA.1, há muito poucos BA.2 e não temos a terceira sublinagem identificada, até agora”.

A situação epidemiológica

Quanto às perspectivas nacionais, que estão estáveis há várias semanas, o funcionário indicou que ainda há evidências de como esse quarto pico vem diminuindo constantemente. Mas, esclareceu que, “isso não significa que estejamos de alguma forma bem, mas que ainda estamos em uma pandemia, estamos em uma situação em que devemos continuar cuidando de nós mesmos para continuar mantendo esse declínio sustentado”.

E concluiu reiterando a importância dos cuidados especiais que devem ser tomados com o grupo com mais de 60 anos de idade, apesar das flexibilidades em algumas medidas de controle da pandemia, bem como com pessoas com comorbidades ou que tenham algum fator de risco, mesmo que a positividade esteja em declínio acentuado.

