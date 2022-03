Autoridades ucranianas disseram que os EUA “não têm objeções” à Polônia entregar caças

U.S. President Joe Biden joins a meeting between U.S. Secretary of State Antony Blinken, U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba and Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov, amid Russia's invasion of Ukraine, at the Marriott Hotel, in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

A Ucrânia garantiu no sábado que os Estados Unidos não se opõem a que a Polônia lhe dê aviões de combate para enfrentar a invasão russa, apesar de o pentágono ter rejeitado anteriormente essa proposta.

“Os Estados Unidos não têm objeções à transferência de aviões. Portanto, a bola está agora no telhado da Polônia”, disse o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, em uma carta enviada à AFP.

Kuleba e o ministro da Defesa ucraniano Oleksi Reznikov se reuniram durante o dia em Varsóvia com o presidente dos EUA, Joe Biden, que está visitando a Polônia para fortalecer seu apoio a este país membro da OTAN, que faz fronteira com a Ucrânia.

Depois de se reunir com autoridades ucranianas, juntamente com os secretários de Estado e Defesa dos EUA Antony Blinken e Lloyd Austin, o presidente se reuniu com o presidente polonês Andrzej Duda.

O presidente polonês Andrzej Duda recebe o presidente dos EUA Joe Biden (Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

No início deste mês, o Pentágono havia rejeitado a transferência de caças da Polônia para Kiev para combater as forças russas como “alto risco”, o que na época significava um pote de água fria para a Ucrânia em sua tentativa de alcançar mais poder de fogo aéreo.

“A Ucrânia está em necessidade crítica de mais caças”, disse Kuleba, insistindo que Kiev precisava deles para “encontrar um equilíbrio no céu” e impedir a Rússia de “matar mais civis”.

A Polônia já expressou apoio a um plano para transferir seus MiG-29 da era soviética para a Ucrânia por meio de uma base aérea dos EUA em Ramstein, Alemanha.

Biden garantiu que seu compromisso com a defesa da Polônia e de outros países membros da OTAN é “sagrado”, e que a estabilidade da Europa é “de importância crucial” para os Estados Unidos.

06-12-2021 O presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky POLÍTICA TWITTER/VOLODYMYR ZELENSKY

Durante a reunião em Varsóvia, Duda disse a Biden que os poloneses têm uma “enorme sensação de serem ameaçados”; um medo de que a Rússia possa atacar seu território depois de invadir a Ucrânia.

“Vemos o Artigo 5 como uma obrigação sagrada. Uma obrigação sagrada. Você pode contar com isso. A liberdade deles é nossa”, disse Biden a Duda.

O presidente norte-americano considerou essencial que a NATO permaneça “absoluta, completa e totalmente unida, sem separação nos seus pontos de vista”, e que atue “em uníssono”.

Por sua vez, ele disse que este é o efeito da invasão da Ucrânia pela Rússia há um mês, e que o presidente russo, Vladimir Putin, não conseguiu atingir seu objetivo de “separar o flanco oriental” da OTAN do ocidental.

O presidente dos EUA, Joe Biden, participa em Varsóvia de uma reunião bilateral com uma delegação polonesa para discutir a invasão da Ucrânia pela Rússia. Polônia, 26 de março de 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

“A estabilidade na Europa é de importância crucial para os Estados Unidos”, sublinhou Biden.

O encontro de sábado com autoridades ucranianas marcou o primeiro encontro de Biden com um oficial ucraniano desde o início da invasão russa, e discutiu “futuros esforços para ajudar a Ucrânia a defender o seu território”, segundo a Casa Branca.

Após a reunião, o ministro da Defesa ucraniano expressou “otimismo cauteloso” sobre o futuro da assistência dos EUA à Ucrânia, e disse em um tweet que Biden havia lhe dito: “A Ucrânia inspirou o mundo inteiro”.

Biden encerrará a sua digressão europeia este sábado com um encontro com refugiados ucranianos e um discurso sobre os próximos passos que o mundo deve dar face à guerra na Ucrânia.

Com informações da AFP, EFE

