Antes de se tornar a fórmula vice-presidencial de Federico Gutiérrez, Rodrigo Lara Sánchez fez propaganda a Fajardo

Em um evento da estação San Javier do metrô de Medellín, o candidato presidencial Federico Gutiérrez anunciou neste sábado, 26 de março, o nome de sua fórmula vice-presidencial. Este é Rodrigo Lara Sánchez, o filho mais velho de Rodrigo Lara Bonilla, que era Ministro da Justiça do presidente Belisario Betancur no momento de seu assassinato. Lara Sánchez é cirurgiã com especialização em Cirurgia Geral e foi prefeita de Neiva no mesmo período em que 'Fico' era prefeito da capital de Antioquia.

Embora o mistério tenha sido finalmente desfocado, já que ele foi o último candidato a revelar quem seria seu companheiro de equipe, o nome deixou diferentes partidos e movimentos com muitas dúvidas e sabores, pois eles nunca imaginariam que o ex-prefeito de Medellín iria colocar um membro do Partido Verde nessa posição. e ainda mais se a nova fórmula tivesse deixado antes claro seu apoio a Sergio Fajardo.

Lembremos que o apoio que Lara Sánchez havia dado não havia sido há muito tempo, porque de sua conta pessoal no Twitter ela disse em 7 de fevereiro de 2022: “Há 15 anos conheci @sergio_fajardo, fui prefeito de Medellín e reconhecido por @colombia_lider como o melhor prefeito da Colômbia. Então ele foi o melhor governador do país. Nunca vi um ato de corrupção em sua vida política, e acredito firmemente em sua capacidade de governar”, além disso, acompanhou-o com uma foto onde os dois são vistos, isso porque por muito tempo a atual fórmula vice-presidencial de Gutiérrez reconheceu o atual candidato da Coalizão Centro Esperanza como seu mentor.

Por outro lado, deixou os eleitores muito confusos porque além do facto de há apenas um mês e meio ter aplaudido a candidatura de Fajardo, sendo do Partido Verde mostrou que esse movimento político está mais dividido do que se pensava anteriormente. Inicialmente, alguns membros se dividiram porque alguns apoiaram a Coalizão Centro Esperanza e outros favoreceram o Pacto Histórico, mas agora com esta candidatura fica na imaginação que existem três tendências claras no partido que apagam a independência que os Verdes demonstraram durante anos.

No entanto, deve ser esclarecido que até agora o Partido Verde não saiu para dar declarações esclarecendo a situação ou falando sobre o que acontecerá com seu coletivo assim que as eleições presidenciais passarem. O movimento anunciou a liberdade de votos no primeiro turno.

Lembremos que Rodrigo Lara Sánchez é graduado em uma escola pública e cirurgião com especialização em Cirurgia Geral pela Universidade de Cauca, também pública. Ele dedicou grande parte de sua vida ao serviço médico em hospitais em Bogotá e Neiva.

A incursão de Lara Sánchez na vida política é bastante recente. Em 2010 tentou chegar ao Senado por meio da lista de Compromisso Cidadão, o mesmo movimento liderado por Sergio Fajardo, o candidato da Coalizão Centro Esperança. Teve o nono maior voto, mas o grupo significativo de cidadãos não excedeu o limite para ganhar assentos.

Durante a campanha presidencial de Antanas Mockus em 2010, Rodrigo Lara Sánchez se juntou ao Partido Verde e coordenou a campanha em Huila. Então, em 2016, tornou-se prefeito de Neiva no mesmo período em que Fico foi prefeito da capital de Antioquia (2016-2019), com a simpatia de personagens como Antonio Navarro Wolff, Enrique Peñalosa e o próprio Mockus.





