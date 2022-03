Agenda com jogos de Junior e Medellín na Copa Sul-Americana de 2022

A Conmebol revelou neste sábado como o calendário de jogos da Copa Sul-Americana de 2022 será distribuído. A competição internacional começará a fase de grupos no dia 5 de abril, e a final será realizada no dia 1º de outubro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Junior de Barranquilla e Independiente Medellín são as duas equipes colombianas que dirão 'presentes' na fase de grupos do concurso. A equipe de 'Tiburón' eliminou La Equidad; enquanto o 'Poderoso' venceu o América de Cali na fase anterior.

O resultado do sorteio apresentou duas realidades diferentes. O plantel de Barranquilla, que foi semeado, enfrentará uma área difícil, pois enfrentará o Fluminense (Brasil), que foi rebaixado para a América do Sul depois de cair na fase de qualificação da Copa Libertadores contra o Olimpia. Da mesma forma, ele jogará contra Union de Santa Fe (Argentina) e Oriente Petrolero (Bolívia).

Enquanto o conjunto 'Poderoso', no papel, tem um grupo com rivais menores. Devido ao custo de sua equipe e trajetória no continente, a Internacional de Portoalegre (Brasil) seria a principal candidata a se qualificar para a próxima instância. No entanto, as outras equipes apresentariam um desafio interessante para os liderados pelo uruguaio Julio Comesaña: 9 de outubro (Equador) e Guaireña (Paraguai).

Encontro 1 | Union Santa Fe Vs. Junior

Data: Quarta-feira, 6 de abril

Hora: 17:15

Fecha 2 | Junior Vs. Fluminense

Data: Quarta-feira, 13 de abril

Hora: 19h30

Encontro 3 | East Oil Vs. Junior

Data: Quinta-feira, 28 de abril

Hora: 19h30

Fecha 4 | Fluminense Vs. Junior

Data: Quarta-feira, 4 de maio

Hora: 19h30

Encontro 5 | Junior Vs. Óleo do leste

Data: Terça-feira, 17 de maio

Hora: 19h30

Encontro 6 | Junior Vs. União de Santa Fé

Data: Quinta-feira, 26 de maio

Hora: 19h30

Junior de Barranquilla tem lembranças muito positivas de sua presença na Copa Sul-Americana. De suas seis aparições, em cinco ele alcançou pelo menos as quartas de final. Mesmo, em termos gerais, seu rendimento é de 55%.

A versão de 2018 é a que os fãs do 'Shark' mais lembram. Naquele ano, a equipe colombiana chegou à final do concurso, onde enfrentou o Atlético Paranaense. Depois que o placar geral terminou em 2-2, o título foi definido nas coleções a partir do ponto de pênalti, deixando o time brasileiro como o vencedor (4-3).

Encontro 1 | Guairena Vs. Medellín

Data: Quinta-feira, 7 de abril

Hora: 19h30

Data 2 | Medellín vs. 9 de outubro

Data: Quinta-feira, 14 de abril

Hora: 19h30

Encontro 3 | Medellin Vs. Internacional

Data: Terça-feira, 26 de abril

Hora: 19h30

Encontro 4 | Outubro 9 Vs. Medellín

Data: Terça-feira, 3 de maio

Hora: 19h30

Encontro 5 | Internacional Vs. Medellín

Data: Terça-feira, 17 de maio

Hora: 17:15

Encontro 6 | Medellin Vs. Guairena

Data: terça, 24 de maio

Hora: 19h30

A última participação do Independiente Medellín na Copa Sul-Americana foi na edição de 2018; no entanto, não traz as melhores lembranças, já que ele foi eliminado na primeira fase contra o Sol de América (Paraguai). Enquanto isso, o desempenho mais memorável é o de 2016, no qual chegou às quartas de final.

No total, o 'Poderoso' participou cinco vezes, deixando um rendimento de apenas 35,71%.

