A Ucrânia alertou que as tropas de Putin estão concentrando seus ataques em armazéns de alimentos e combustíveis

First responders work at a site of fuel storage facilities hit by cruise missiles, as Russia's attack on Ukraine continues, in Lviv, Ukraine in this still image taken from a video released March 27, 2022. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.





O conselheiro do Ministério do Interior ucraniano, Vadim Denisenko, disse que uma nova estratégia do Exército russo envolve a destruição de lojas de alimentos e petróleo no país, como parecem indicar. uma série de ataques semelhantes nos últimos dias.

“A Rússia começou a destruir depósitos de petróleo e lojas de alimentos. Nos últimos dias, eles destruíram depósitos de petróleo em Kalinovka e alimentos em Severodonetsk”, disse o funcionário ucraniano.

Isso mostra que “a Ucrânia precisa entender a estratégia russa” e que será “a tarefa das próximas semanas”, de acordo com uma entrevista coletada pela RBC-Ucrânia.

Assim, o ministro afirmou que o plano de resposta envolve a redistribuição, “tanto quanto possível”, de alimentos dos armazéns, bem como combustível, para uma espécie de “depósitos móveis” que são mais difíceis de atacar.

“Vai ser difícil e as regiões vão ter que fazer um grande esforço, mas não temos escolha porque (os russos) estão começando a atacar tanto os depósitos de alimentos quanto de petróleo e petróleo”, disse.

Bombeiros operam em um depósito de petróleo danificado após um ataque de míssil russo na cidade de Lviv (Reuters/Alkis Konstantinidis)

Por sua vez, as autoridades ucranianas indicaram que os ataques russos já afetaram um total de 59 locais de culto desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro.

O dano está focado em edifícios da Igreja Ortodoxa Ucraniana, que depende de Moscou e que tem uma presença especial no leste do país, de acordo com a lista publicada pelo Serviço Estadual para a Política de Nacionalidade e Liberdade de Consciência.

A agência incluiu danos a uma igreja católica, cinco igrejas protestantes, três mesquitas e três sinagogas, além dos danos sofridos pelo Drobitsky Yar, uma homenagem às vítimas do Holocausto localizado em Kharkiv.

O monumento, um castiçal judeu de sete braços ou menorá, foi atingido por um obus russo, de acordo com o portal de notícias KharkivToday no sábado. Dois dos sete braços do monumento foram danificados.

O memorial é uma reminiscência dos 6.000 a 20.000 judeus e prisioneiros soviéticos mortos nos arredores de Kharkov durante a ocupação nazista (1941-42).

As Forças Armadas russas destruíram com armas de longo alcance lançadas pelo mar um depósito de mísseis ucraniano perto de Kiev, informou hoje o Ministério da Defesa, que também informou a remoção de uma base de combustível e uma oficina de reparo de rádio nos ataques de ontem a Lviv.

O monumento Drobitsky, dedicado às vítimas do Holocausto, danificado por um bombardeio russo

O porta-voz do departamento militar, Igor Konashenkov, disse no relatório militar da manhã que o depósito de mísseis para os sistemas de mísseis antiaéreos S-300 e Buk foi destruído na cidade de Plesetskoye, a 30 quilômetros a sudoeste da capital.

Além disso, ele confirmou que no sábado o Exército russo atacou uma grande base de combustível em Lviv com mísseis de longo alcance, fornecendo tropas ucranianas nas regiões ocidentais e aquelas implantadas perto de Kiev.

“Além disso, mísseis de cruzeiro de alta precisão destruíram as oficinas da fábrica de reparos de rádio de Lviv”, disse ele.

Enquanto isso, quase 1.100 civis ucranianos foram mortos e 1.754 ficaram feridos desde o início da invasão, de acordo com a última atualização do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, divulgada este sábado.

“A partir das 4h do dia 24 de fevereiro, quando o ataque armado da Federação Russa começou contra a Ucrânia, até às 00h do dia 25 de março, o Alto Comissariado registrou 1.104 mortes e 1.754 feridos”, segundo o relatório.

Os falecidos foram identificados como 221 homens, 167 mulheres, 30 meninos e 15 meninas, bem como 51 meninos e 1.288 adultos pendentes de identificação. Os feridos foram identificados como 194 homens, 148 mulheres, 30 meninas e 24 meninos, bem como 70 crianças e 1.288 adultos pendentes de identificação.

Com informações da Europa Press e da EFE

