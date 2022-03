A irmã de Octavio Oacaña divulgou uma mensagem emocionante antes da nova temporada de Vecinos

Antes da estreia da oitava temporada da série Vecinos, Bertha Ocaña, irmã do falecido ator Octavio Ocaña, enviou uma mensagem emocionada convidando seus seguidores a não perderem o primeiro episódio da produção da Televisa.

Por meio de sua conta no Instagram, Bertha Ocaña publicou uma colagem com manchetes de vários portais de notícias onde o intérprete de Benito Rivers foi falado em Vecinos. Nesse post, ele disse que a família do ator está extremamente orgulhosa do carinho que os fãs de seu irmão expressaram nas redes sociais.

“Então, as redes um pouco antes da estreia da nova temporada de Neighbours. Estamos mais orgulhosos do que nunca do nosso Otaviano. Ele brilhou tanto na terra quanto no céu agora, obrigado por torná-lo tão imortal nesta vida. E não perca essas novas temporadas desse grande programa feito com tanto amor por todos vocês e pelo grande Octavio, que fez parte da sua história”, escreveu Bertha Ocaña no Instagram.

A mensagem emocional de Bertha para a estreia da oitava temporada da série (Foto: Instagram)

Antes da publicação de Bertha, os fãs de Octavio Ocaña estavam presentes e reagiram mostrando a ele o carinho que tinham pelo ator: “Que orgulho”, “Sua família, seus amigos, seus fãs, temos orgulho dele”, “Ele era uma criança cheia de muita alegria, cheia de luz, brilha muito no céu e sempre cuida de eles”, “Ele também se sente muito orgulhoso de você”, “Eu nos dou muitos sorrisos; nós nunca, nunca esqueceremos, sempre estará presente”, “Dói que não esteja mais lá”, “Estou ansioso pela nova temporada de Vizinhos”, foram alguns dos comentários que podem ser lidos em seu post.

Este 27 de março estreará a nova temporada de Vecinos através do canal Las Estrellas e ocupará o horário das 19:30 horas. Por sua vez, membros do elenco da série revelaram como será a homenagem a Benito Rivers.

Um dos primeiros a falar foi o ator Pablo Valentín, que interpreta Pedro Medina, mencionado durante uma entrevista com Mara Patricia Castañeda que Benito teria um momento especial nos novos capítulos.

Deve-se notar que outro ator de Vecinos que já morreu foi Polo Ortín (Foto: Instagram/ @vecinosoficial)

“Elias, os escritores e o diretor pregaram algumas reuniões tremendas antes de conseguirmos o libreto onde Benito se despede de nós e nos despedimos dele”, disse Pablo Valentín.

A esse respeito, o ator disse que dentro da trama Benito Rivers faria um teste para o papel de um anjo e depois, se selecionado, iria para o exterior.

“Então os Vizinhos estão do lado de fora do prédio e Benito começa a conversar com a namorada, seus pais e nos reunimos para que eles possam nos entregar o telefone e se despedir dele”, disse.

Pablo Valentín disse que foi um dia muito comovente, onde todos ficaram noivos para poder dizer uma frase de despedida de Octavio Ocaña.

O produtor da transmissão convidou a família Pérez Ocaña para visitar o conjunto de gravações da série (Foto: Instagram @berthaocaa)

Por outro lado, em entrevista à TVyNovelas, o produtor de Vecinos, Elías Solorio, mencionou que algo sobre o qual a equipe criativa foi clara era a necessidade de prestar homenagem a Benito.

“Octavio sempre estará no programa, no primeiro capítulo vamos explicar isso, então você não pode perder. Foi difícil para todos gravar essas temporadas, mas também nos deu esse entusiasmo e alegria de poder homenagear alguém que tanto amamos”, explicou Solorio.

