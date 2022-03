Vaccinagate: Minsa não assinou sanções para os envolvidos em escândalo de vacinação irregular de funcionários

Em fevereiro de 2021, após a revelação do caso 'Vaccinagate', a Faculdade de Medicina do Perú (CMP) indicou que iniciaria um processo disciplinar para as 487 pessoas envolvidas, que receberam as vacinas da Sinopharm de forma irregular em 2020. No entanto, uma sanção não teria sido iniciada, e alguns foram até absolvidos.

O caso deveria ser investigado pelo Conselho Regional III Lima. No entanto, após um ano de pesquisa, foi relatado que pelo menos 10 médicos foram absolvidos, entre eles: Ciro Maguiña, ex-vice-reitor, ratificado como diretor do Fundo Editorial da CMP; Oswaldo Lazo, assessor do atual reitor nacional, Raúl Urquizo; Alejandro Aguinaga, atual congressista da Fuerza Popular; Eduardo Gotuzzo, médico pesquisador; Claudia Gianol i, gerente de Switzerland Lab; e Carlos Castillo Solórzano, ex-assessor de imunização do Ministério da Saúde (Minsa). De acordo com o relatório feito pela comissão de inquérito, Solórzano ficou encarregado de fazer contatos para oferecer as vacinas.

No total, 115 médicos estão envolvidos e resta saber a que conclusão o CRIII Lima teria chegado. De acordo com Percy Mayta-Tristan, diretor de pesquisa da Southern Scientific University, “o uso de um produto de pesquisa fora de um ensaio clínico não é permitido, mesmo para a equipe de pesquisadores”.

87 SANÇÕES NÃO SURTIRAM EFEITO

Os regulamentos do CMP estabelecem que um acordo de sanção deve ser alcançado e, em seguida, emitido uma resolução para torná-lo efetivo. De acordo com a Unidade de Jornalismo de Dados do jornal El Comercio, em documento enviado em 8 de março por Ildauro Aguirre, atual reitor do CRIII Lima, a Yarela Enriquez, secretária da gestão anterior, foram detectados 87 casos de acordos de sanção que nunca tiveram um resolução.

Entre as sanções estão médicos envolvidos em casos de corrupção, negligência, pseudociência e o 'Vaccinagate'. — pelo menos 10 médicos envolvidos em o último caso tinha um acordo de sanção, mas sem resolução.

De acordo com o acordo 005SO, de 2 de dezembro de 2021, o médico Germán Málaga, que liderou o estudo da vacina Sinopharm, foi suspenso da prática profissional por 12 meses. Mas, como a resolução da sanção não foi assinada, ela não foi implementada. O mesmo aconteceu com o médico Luis Suárez, ex-vice-ministro de saúde pública de Minsa. Ele recebeu 3 doses irregularmente e 2 no processo regular e foi acordado suspendê-lo por 2 meses. Por outro lado, sua esposa, Inés Caro Kahn, recebeu apenas 15 dias de sanção. Nenhuma sanção foi efetiva.

Por outro lado, o encarregado de investigar este caso no Minsa é Fernando Carbone. Ele mencionou que já é necessário concluir essas investigações.

“Um Estado que apela para não sancionar é aquele que não corrige erros (...). Parece que há uma tentativa de deixar o tempo passar até que o caso se torne inválido, mas escreva ou não haja interesse e isso é errado”, disse.

A atual administração de Hernán Condori também não assinou nenhuma das 87 resoluções de sanções. A esse respeito, o reitor do CRIII Lima disse que “o devido processo legal é seguido”.

“Parece que há uma intenção de encobrimento”, disse Mayta-Tristan.

NEM TODAS AS VACINAS FORAM CONTADAS

Outra questão relevante para o caso de vacinação irregular que ocorre em 2020 é quantas doses cada pessoa teria administrado. O El Comercio revelou que, após uma revisão do estado vacinal dos envolvidos, existe um grupo de médicos que não foram contados para inoculações e poderiam ter recebido mais de 3 doses.

Por exemplo, o ex-vice-ministro Suarez registra 5 doses. De acordo com Minsa, ele recebeu sua primeira dose em junho de 2021, mas na verdade o fez em setembro de 2020. Por outro lado, Ciro Maguiña recebeu sua primeira dose em dezembro de 2020, mas Minsa registra a primeira dose que recebeu em fevereiro de 2021.