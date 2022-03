Última aparição emocional de Taylor Hawkins no Lollapalooza Argentina que se tornou viral após sua morte

O baterista Taylor Hawkins, do Foo Fighters, morreu na noite desta sexta-feira em Bogotá, onde a banda americana estava programada para se apresentar no Estéreo Picnic Festival.

Sua última apresentação foi no domingo passado como parte do Lollapalooza Argentina, onde em um ponto ele deixou seu instrumento e cantou “Somebody to Love” do Queen para excitar a todos. O grupo iria se apresentar no Paraguai durante a semana, mas o show teve que ser suspenso devido às más condições climáticas. É por isso que o show no Hipódromo de San Isidro, em Buenos Aires, foi o último de Hawkins.

Hawkins foi uma das figuras visíveis da banda ao lado do ex-Nirvana Dave Grohl. Nos shows, ele costumava desistir da bateria para cantar clássicos do rock como “Under Pressure” e o já mencionado “Somebody to Love”, ambos do Queen; ou “Rock n' roll”, do Led Zeppelin.

Após o cancelamento do show no Paraguai, o músico do Foo Fighters saiu para abraçar uma garota que estava tocando bateria, um imagem que se tornou viral.

“A família Foo Fighters está devastada pela perda trágica e prematura de nossa amada Taylor Hawkins. Seu espírito musical e risos contagiantes viverão conosco para sempre”, escreveu a banda em sua conta no Twitter.

Os lutadores acrescentaram em sua mensagem: “Nossos corações estão com sua esposa, filhos e família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o maior respeito neste momento inimaginavelmente difícil”.

Foo Fighters foi um dos headliners do Picnic Stereo, onde sua apresentação estava marcada para sexta à noite, e a morte de Hawkins, 50, foi relatada uma hora antes de subirem ao palco.

O público chorou ao ouvir a notícia no Stereo Picnic Festival (REUTERS/Nathalia Angarita)

Um dos artistas da banda Black Pumas, que acabara de subir ao palco do Estéreo Picnic, ficou encarregado de comunicar ao público a morte de Hawkins, nascido em 17 de fevereiro de 1972 em Forth Wort, Texas.

De acordo com a mídia local, o artista foi encontrado sem vida no quarto de hotel onde a banda está hospedada em Bogotá.

Imediatamente após a trágica notícia, a organização do festival relatou o cancelamento da apresentação da banda de Seattle. “Com o coração partido, estamos aqui para contar uma notícia muito triste”, anunciou a organização do Estéreo Picnic, que fez com que muitas pessoas na plateia caíssem em lágrimas.

O cartaz que a organização do festival colocou após a morte de Taylor Hawkins (Infobae)

Hawkins cresceu em Laguna Beach, Califórnia, onde começou a estudar música conservatória e, embora sua especialidade fosse bateria, ele também tocava piano e violão.

Entre os artistas que inspiraram sua carreira estavam Stewart Copeland, do The Police; e Roger Taylor, do Queen.

Carlos, assistente do Estéreo Picnic, vestindo a camiseta da banda, soube da morte do artista enquanto guardava espaço para ouvi-los, através do anúncio da organização, mas não acreditou. Para ele, Hawkins foi “o baterista da banda de toda a sua vida” e sua morte o deixou “transformado em porcaria”. “Foi uma referência artística e uma inspiração”, disse ele à agência de notícias EFE.

(Com informações da EFE)

CONTINUE LENDO: