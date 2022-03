Taylor Hawkins nos vídeos que catapultaram Foo Fighters para a fama mundial

Os dias 25, 26 e 27 de março foram as datas selecionadas no calendário para a edição de 2022 do 'Stereo Picnic Festival'. E, na data de início do evento, uma banda de rock estava entre os principais artistas a se apresentar: Foo Fighters se apresentaria nesta sexta-feira no palco do Campo Briceño 18, e os colombianos ouviam suas músicas, que já haviam tocado em outras ocasiões no país quando estavam em concerto.

No entanto, por volta das dez horas da noite de 25 de março, os Foo Fighters relataram uma história que os impressionou primeiro e depois todos que a ouviram: mídia, fãs e indústria da música: Taylor Hawkins, o baterista do grupo que tinha cerca de 50 anos, havia morrido.

“A família Foo Fighters está devastada pela perda trágica e prematura de nossa amada Taylor Hawkins. Seu espírito musical e seu riso contagiante viverão conosco para sempre. Nossos corações estão com sua esposa, filhos e família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o máximo respeito neste momento inimaginavelmente difícil”, foram as palavras compartilhadas pelo grupo de rock em seu perfil no Instagram.

Foo Fighters confirma a morte de seu baterista Taylor Hawkins. Foto: Instagram @foofighters

De acordo com os primeiros relatos, o baterista americano foi encontrado morto no hotel Casa Medina, em Bogotá, onde estava hospedado. Diante da situação, o show da banda no 'Stereo Picnic Festival' (2022) foi cancelado e outras apresentações musicais que estavam pendentes em outros países.

Agora, como uma homenagem a Hawkins e sua carreira, Infobae lembra alguns dos videoclipes do Foo Fighters em que o baterista brilhou com suas performances. E como não podemos começar com 'Everlong', uma das músicas do grupo que carrega aquele selo popular, de ressoar nas profundezas de seus fãs, de gostar muito do público. A música data de 1997 e aparece no segundo álbum do Foo Fighters, que recebeu o nome de 'The Colour and the Shape'.

Não se deve deixar de fora que, junto com Dave Grohl (vocalista do grupo), Hawkins estava se exibindo em suas apresentações para os videoclipes. Outro videoclipe a ser mencionado é o de 'Learn To Fly'; o álbum que contém essa música e outros sucessos se chama 'There is Nothing Left to Lose', ano em que esse trabalho foi lançado foi 1999.

Agora nos voltamos para o videoclipe de 'Long Road To Ruin', essa música é capturada na lista de músicas oferecidas no álbum 'Echoes, Silence, Patience & Grace' do ano de 2007. Se falamos de visualizações no YouTube, a peça audiovisual da música é hoje com o número de 32.501.309 visualizações.

O álbum anterior também cobre o lançamento da música 'The Pretender', ao contrário dos vídeos mencionados, nesta peça audiovisual os membros do Foo Fighters não estão envolvidos na interpretação de nenhum personagem, eles apenas cantam e tocam seus respectivos instrumentos, mas é exatamente por isso que ficar fora, aqui você pode ver Taylor Hawkins completamente dedicado a tocar sua bateria.

O vídeo de 'Breakout' é outra peça bastante divertida de assistir, o álbum ao qual pertence é 'There is Nothing Left to Lose' (1999).

Por outro lado, além da música, os Foo Fighters também entraram no campo cinematográfico com as filmagens de um filme de terror chamado 'Studio 666′, a produção foi lançada em 2022.

CONTINUE LENDO: