Taylor Hawkins: A sensível homenagem que o Coldplay prestou em concerto pela morte do baterista do Foo Fighters

A música está de luto. A morte de Taylor Hawkins na Colômbia surpreendeu o mundo inteiro. Na noite de março 25, o baterista do Foo Fighters, uma banda de rock americana, foi encontrado sem vida no hotel Casa Medina, no Bogotá, onde ele faria parte do festival Estéreo Picnic.

No final desta nota, as causas de sua morte são desconhecidas, embora se acredite que ele tenha sofrido um ataque cardíaco devido às informações fornecidas pelo Ministério da Saúde de Bogotá à imprensa. Embora os detalhes ainda estejam reservados, você já pode conhecer a cronologia de como os eventos aconteceram.

O que se sabe com certeza é que o grupo de música confirmou a lamentável notícia através de um comunicado em suas plataformas às 21h, deixando seus fãs chocados porque Taylor Hawkis estava cheio de vitalidade no show do Foo Fighters em Lollapalooza, na Argentina, seis dias antes de sua morte.

Após a mensagem, usuários de todo o mundo lamentaram a saída do baterista nas redes sociais, assim como várias celebridades do guilda de música. Mas uma homenagem que atingiu o acorde mais sensível dos fãs do Foo Fighters foi a do Coldplay, uma banda que dividiu o palco com o grupo em Argentina.

ELES CANTARAM “EVERGLOW”

Durante seu primeiro show no México e horas após a morte de Taylor Hawkins ter sido confirmada, Chris Martin, líder dos ingleses grupo, sentou-se na frente de seu piano e aos olhos de seus seguidores prestou homenagem a um de seus grandes amigos.

“Ouvimos dizer que um amigo nosso, em uma grande banda chamada Foo Fighters, faleceu. Não tínhamos certeza se falaríamos sobre isso no show, mas temos que fazer isso porque eles são nossos amigos e nos preocupamos com eles”, disse o vocalista da banda com uma voz agitada.

“Sentimos que devemos enviar amor aos Foo Fighters porque sabemos que ele era uma pessoa bonita, então vamos tocar essa música para os Foo Fighters”, concluiu e depois cantou os primeiros acordes de “Everglow”.

A letra da música foi composta por Martin e Gwyneth Paltrow, que foi sua esposa até 2014. Após a separação, o artista afirmou que o tema “é sobre, se é um ente querido ou uma situação ou um amigo ou um relacionamento que acabou, ou que alguém faleceu, estava pensando, depois de ter passado pela tristeza de algo, você também obtém esse “brilho perpétuo”.

“Bem, eles dizem que as pessoas vêm, que as pessoas vão embora, esse diamante em particular, é muito especial. E embora você possa ter ido embora, e o mundo pode não saber disso, eu ainda vejo que você é celestial. (...) Quando estou com frio, há uma luz que você me dá. Quando estou na sombra, sinto um brilho constante dentro de mim'”, diz parte da música.

