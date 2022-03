Suposto feminicídio caiu de Atena, uma menina de 13 anos assassinada em Ecatepec

A Polícia Municipal de Ecatepec prendeu o suposto feminicídio de uma menor no Estado do México.

Os eventos ocorreram em 6 de março no município da entidade na Unidade Habitacional Fovissste José María Morelos y Pavón. O responsável foi identificado como José Manuel “N”.

Moradores da Unidade Habitacional foram os que encontraram o corpo da menor, Atena, e implantaram vários grupos de busca para encontrar o responsável, que fugiu do local.

O corpo do menor foi encontrado atrás do Edifício 92, perto de onde a vítima residia. De acordo com os relatórios iniciais das autoridades, a menina teria sido morta no mesmo dia em que vizinhos encontraram seu corpo.

Ela foi vista pela última vez naquele dia, quando saiu do apartamento onde morava às 17h. Duas horas depois, os moradores da Unidade relataram que ela havia sido espancada por um homem, então notificaram as autoridades.

A este respeito, o prefeito de Ecatepec, Fernando Vilchis, postou um vídeo em suas redes sociais em que parabenizou as autoridades pela prisão do suposto culpado, que, segundo testemunhas, fugiu pulando nos telhados dos edifícios circundantes.

“Quero parabenizar os elementos, a equipe especial que foi encarregada dessa tarefa para poder capturar esse assunto relacionado a esse homicídio ou provavelmente é responsável pelo crime de homicídio”, disse Vilchis.

Segundo relatos, Josué Manuel “N” foi preso na tarde de 25 de março na colônia Guadalupe Victoria por supostamente agredir várias pessoas com uma arma de fogo.

Após esses incidentes e a denúncia dos habitantes da colônia, a Polícia estabeleceu uma operação para sua localização e apreensão.

Vilchis também enfatizou seu compromisso de continuar unindo esforços com as autoridades para manter a segurança na entidade: “É uma tarefa importante, queríamos trabalhar mais em uma coordenação importante com diferentes instituições. Tenho certeza de que vamos conseguir isso (...) com o princípio de poder mostrar a sociedade como estamos fazendo”.

Da mesma forma, o segundo mandado de prisão foi dado contra Andrés Filomeno Mendoza Celis, conhecido como Feminicídio Serial de Atizapán, por ter privado a vida de Rubicela Gallegos em 20 de julho de 2019.

Rubicela Gallegos é uma das seis vítimas identificadas por testes de DNA após a descoberta de mais de 4.300 restos de esqueletos na casa do feminicídio,

Embora ele já tenha sido condenado à prisão perpétua, os processos continuam identificando pelo menos mais 19 vítimas pelas quais ele está sendo punido.

No entanto, Ecatepec continua sendo um dos municípios de todo o país com maior número de feminicídios. Por esse motivo, em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, foram realizadas mobilizações em Ecatepec para exigir justiça para as vítimas de feminicídio e violência de gênero na entidade.

Além disso, a Edomex está sob alerta de gênero desde 2015, pois somente em 2021 foram registrados 8 na demarcação e dos 992 feminicídios registrados em todo o país, no Estado do México 132 foram registrados.

