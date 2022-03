Ricardo Monreal negou conflito com a AMLO pela reforma da eletricidade: “O melhor que já tivemos”

Ricardo Monreal, líder da bancada do Movimento Nacional de Regeneração (Morena) no Senado da República, indicou que não iria confrontar o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) depois que o Tabasqueño acusou o legislador de ser desinformado sobre a Reforma da Eletricidade.

Durante sua coletiva de imprensa matinal em 25 de março, López Obrador garantiu que, se a Reforma Elétrica for aprovada, beneficiará o povo do México. No entanto, aproveitou para enviar uma dura crítica ao também presidente do Conselho de Coordenação Política (Jucopo), na qual o chamou de “desinformado”.

“Ele está desinformado porque não há perdas, pelo contrário, o povo do México ganha, qualquer deputado, senador deveria estar pensando o que é melhor para o povo. O único mestre que tem um servidor público são as pessoas. Os únicos negócios que devem importar para os funcionários públicos são os negócios públicos”, disse o presidente-executivo.

Diante das declarações do Tabasqueño, Monreal comentou que é claro sobre sua posição política e reafirmou sua lealdade ao partido da cereja.

AMLO defendeu a Reforma Elétrica (Foto: EFE/LUIS TEJIDO)

“Eu ouvi a expressão do Presidente da República pela manhã. Não vou confrontá-lo, nunca me separarei de sua posição política e do Movimento. Não há discordância. Ele deu uma opinião, não vou responder, não quero confrontá-lo. Eu o reconheço, eu o respeito, o considero o melhor presidente que já tivemos”, disse Ricardo Monreal.

Os comentários do Chefe do Executivo durante a manhã desta sexta-feira foram dados depois de Monreal ter mencionado que, tanto nas comissões como na apresentação da sessão plenária, a iniciativa presidencial pode sofrer alterações, uma vez que diferentes setores veem áreas de oportunidade na redação final promovida pela o executivo. Ele também esperava que, na revisão da Câmara Alta, correções apropriadas pudessem ser feitas.

“Lembre-se de que renunciamos à jurisdição nacional, ou seja, que todas as disputas que surgem sobre a interpretação das leis, devem ser resolvidas em painéis internacionais, nesses locais de arbitragem internacional, (e) normalmente não nos saímos bem e há muitos, bilhões de dólares em que estaríamos risco de pagar, se fosse aprovado nesses termos”, disse Monreal a vários meios de comunicação na última quinta-feira, 24 de março.

De acordo com Monreal, Ignacio Mier prevê que o documento final da reforma será apresentado em 15 de abril (Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro)

Ele também destacou que depois de falar com Ignacio Mier, coordenador de Morena na Câmara dos Deputados, ele lhe disse que o próximo 15 de abril, provisoriamente, será quando a iniciativa estiver pronta para ser voltada para o Senado.

Além disso, ele disse que faz parte de seu trabalho no Senado buscar opositores, empresários e especialistas no setor de energia e eletricidade para fomentar a reforma, a fim de gerar uma iniciativa bem recebida pela sociedade mexicana.

Moreal vê a Reforma da Eletricidade como uma oportunidade para dialogar com a oposição (Foto: EFE/Luis Galicia/Arquivo)

“Minha posição, neste momento, é que uma vez que cheguemos ao Senado (as atas), temos que agir como sempre agiu, com descanso e moderação, mas vou conversar com todos os coordenadores para dar o ritmo adequado ao minuto que nos chega da Câmara dos Deputados, se for aprovado”, disse.

Em relação à aversão gerada pela Reforma da Eletricidade nas bancadas da oposição, Monreal disse que, com as modificações que espera que sejam refletidas no texto final, elas servirão como uma ferramenta para estabelecer um diálogo.

CONTINUE LENDO: