Putin ordenou uma caça brutal aos funcionários por traição

Quando o russo informou seus generais sobre o plano de invadir a Ucrânia, tudo parecia muito fácil, mas as circunstâncias atuais mostram um cenário complexo que se espalhou ao longo do tempo, dando origem a uma situação que não estava nos planos do Kremlin.

Um mês após o início da operação, com o passar dos dias, o poder militar de Moscou é sentido além da feroz resistência dos defensores, testemunhando isso a destruição causada pelos bombardeios russos em várias cidades ucranianas. Hoje, com o início do cerco de Kiev, a capital do país; o medo é que uma nova escalada de violência se espalhe por toda a Ucrânia. No entanto, apesar do avanço inexorável das tropas de Moscou, a campanha russa na Ucrânia, pelo menos no primeiro mês de sua criação, é para muitos um fracasso como planejado originalmente.

Até esta semana, a Rússia perdeu oficialmente sete de seus generais que estavam lutando na Ucrânia; vítimas ocorreram em menos de um mês. . Conforme confirmado por funcionários de Washington e da União Europeia (UE), essas baixas inesperadas de oficiais de alto escalão devem ser adicionadas a graves falhas operacionais. Entre as mais importantes, a inteligência britânica apontou a desorganização nas comunicações e a falta de disciplina de seus soldados como um elemento que impediu o rápido sucesso da invasão da Ucrânia.

No entanto, o evento mais chocante para Moscou foi relatado ontem sexta-feira pela imprensa britânica, observando que um sênior Oficial militar russo, o coronel Yuri Medvechek, comandante de uma brigada blindada, foi morto por seus próprios oficiais e soldados em um ato de revolta por causa das perdas sofridas por uma coluna de tanques sob sua responsabilidade, para o qual ele foi sindicado por seus homens como inoperante e covarde para o mortes de vários de seus companheiros. A versão britânica das circunstâncias da morte de Medvechek ainda não foi confirmada ou negada por Moscou. No entanto, os detalhes horríveis foram confirmados pelo correspondente da Rede de TV Árabe Al-Jazzera de Mariupol relatando que Medvechek foi atingido por um tanque de sua brigada liderada por um jovem tenente que literalmente o esmagou quando o oficial estava deliberadamente de costas passando por cima de seu corpo.

Também na direção do que foi oficialmente relatado pelo governo ucraniano e um relatório secreto de Washington, as forças armadas ucranianas causaram, até 24 de março, a perda de 14.902 soldados russos que foram neutralizados desde o início da guerra. O relatório de inteligência dos EUA também indica que eles destruíram 1.674 porta-tropas, 487 tanques, 249 peças de artilharia, 62 caminhões tanque de combustível, 82 sistemas de lançamento de foguetes múltiplos, 123 helicópteros, 102 aeronaves, 52 sistemas de bateria antiaérea, 31 veículos não aéreos tripulados (drones) e 2 navios foram afundados, enquanto os 4 restantes foram danificados em maior ou menor grau por aeronaves ucranianas modestas.

Além dessas perdas confirmadas, uma das maiores preocupações do Kremlin é a contagem de seus generais mortos no teatro de operações, uma vez que eram todos comandantes de duas e três estrelas, incluindo um tenente-general, que constitui o mais alto nível de baixas de oficiais superiores do exército russo desde a Segunda Guerra Mundial. Mesmo na invasão soviética do Afeganistão, a perda de homens e equipamentos para os mujahideen muçulmanos - que mais tarde formariam a terrível organização terrorista Al-Qaeda e os talibãs - foram extremamente graves e acabaram resultando em uma derrota humilhante e retirada de Moscou naquela época, mas eles tinham nunca registrou a perda de seis de seus generais em 30 dias de luta.

Nessa direção, na quinta-feira passada, Mykhailo Podoliak, chefe de conselheiros de Segurança Nacional do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, divulgou um comunicado afirmando que generais russos mortos em combate caíram por causa da subvalorização das capacidades ucranianas ao usar um sistema de comunicações obsoleto que permitiu intercepte-os.

Yakov Rezantsev, o sétimo general morto na Ucrânia

As avaliações ocidentais das mortes de comandantes russos são um pouco mais realistas. Um diplomata francês, especialista em segurança, disse à imprensa em Paris na última quarta-feira que pelo menos seis generais russos haviam realmente morrido na Ucrânia. De acordo com o representante francês, cinco dessas vítimas foram devido ao mau funcionamento dos antigos equipamentos de comunicações eletrônicas russos que não eram operados adequadamente e expuseram a localização dos militares a ataques em suas posições no solo. O diplomata francês disse estar ciente de que as autoridades ucranianas registraram a perda de um sexto general russo, mas que este comandante caiu como resultado de uma operação noturna de um atirador que conseguiu derrubá-lo de uma distância não especificada, o que também chama fortemente a atenção em termos de não observância de determina medidas básicas de segurança em campos militares russos, especialmente durante a noite, quando a operação de um atirador reduz para 30% sua chance de sucesso em relação a um ataque durante o dia.

Para a inteligência da OTAN, os generais russos estão lutando na linha de frente diante de vários atos de indisciplina de jovens soldados com pouca experiência e a fraqueza dos gerentes intermediários para liderá-los no campo de batalha. Em outras palavras: os generais devem ir para a linha de frente da batalha para fazer cumprir suas ordens, o que os expõe a um risco maior do que normalmente é observado nessas hierarquias militares.

Ao mesmo tempo, em Washington, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, declarou na quarta-feira que a coisa mais inteligente que Moscou poderia fazer agora é tomar a decisão de acabar com esse conflito e cessar a agressão militar contra a Ucrânia. Também na última quinta-feira, o Ministério da Defesa britânico informou que obter o controle do tráfego aéreo era o principal objetivo da Rússia durante os primeiros dias do conflito e seu fracasso em fazê-lo reduziu exponencialmente seu progresso militar operacional. Essa avaliação é mantida mesmo quando os militares russos hoje cercam Kiev, a capital ucraniana e assumiram outras cidades estrategicamente importantes onde a resistência ainda está operando em modo de guerra de guerrilha.

Este cenário militar foi muito bem descrito na opinião de especialistas militares de Washington que são membros do Instituto de Estudos de Guerra (ISW), que apontaram em suas declarações que as forças armadas ucranianas e o corpo reservista e civil derrotaram - pelo menos inicialmente - o russo campanha lançada por Vladimir Putin. Outros especialistas militares ocidentais acreditam que a campanha da Ucrânia visava uma série de operações aéreas e terrestres por meio de suas unidades de tanques blindados para apreender Kiev, Kharkov, Odessa e outras cidades ucranianas para forçar uma mudança de governo na Ucrânia em não mais do que 5 a 8 dias. No momento, tal operação falhou miseravelmente, o objetivo das forças russas não foi alcançado em 30 dias e eles continuam a se mover lentamente devido à resistência ucraniana. Os avanços russos estão sendo limitados em algumas partes do teatro militar, embora possam eventualmente e dentro de algumas semanas atingir seu objetivo se um cessar-fogo não for alcançado antes, mas é claro que eles falharam em capturar seus objetivos de acordo com o plano original.

O secretário Austin, falando em uma conferência de imprensa na Bulgária com o primeiro-ministro búlgaro Kiril Petkov, disse que os russos estagnaram em várias frentes, o que é verdade. Em outra resposta a uma pergunta, se Moscou tentaria tomar Odessa, Austin foi cauteloso, dizendo que, embora não pudesse falar sobre planejamento ou estratégia russa, é claro que as táticas usadas até hoje também não mostram nenhuma indicação de que as tropas de Putin estejam cumprindo seu plano original ao entrar e ocupando a Ucrânia. para depor seu governo. A prova de que as coisas não correram bem militarmente para os russos é que eles usaram técnicas brutais que parecem a maneira como estão atacando corredores humanitários para a evacuação de civis e centros populacionais desarmados, acrescentou Austin.

No entanto, as forças russas continuam sua ofensiva, que em muitos casos violou aspectos humanitários como o próprio direito à guerra, esta semana as autoridades ucranianas acusaram o exército russo de bombardear indiscriminadamente uma Escola de Arte na qual 430 pessoas eram refugiadas na cidade de Mariupol, onde o cerco e a ação brutal das tropas russas entraria para a história por causa da suspeita credível de cometer crimes de guerra massivos.

Funcionários do governo local em Mariupol confirmaram que a Escola de Arte foi completamente destruída e, se houvesse sobreviventes, as pessoas ficaram sob os escombros do prédio por muitas horas sem que nada pudesse ser feito para resgatá-los por causa da intensidade do fogo de artilharia russa que evitou; que não há informações sobre o destino desses refugiados lá antes do ataque, mas acredita-se que não houve sobreviventes. Acredita-se que a destruição da escola, onde os civis se refugiaram das bombas, foi causada pelo impacto de um míssil Kinzhal - uma arma de velocidade hipersônica destrutiva - nunca antes disparado em combate e menos ainda contra áreas civis que causaram a devastação do edifício e do quase morte certa dos 450 civis refugiados lá.

Outra fonte de inteligência da Europa Ocidental acessada pela Infobae disse que eles monitoram eletronicamente as operações militares na Ucrânia e têm conseguido acessar, por meio de imagens de satélite inéditas, os danos causados na escola onde havia apenas civis, indicando que é semelhante ao ataque realizado. fora no último sábado em um armazenamento de armas e munições ucranianas no oeste do país e perto da fronteira com a Polônia, então não há dúvida de que ambos os ataques usaram mísseis hipersônicos Kinzhal também contra civis que buscaram refúgio no prédio da escola, o que constitui um crime de guerra.

Diante dessa ação, não é de surpreender que o promotor do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, tenha pedido para avançar uma investigação sobre crimes de guerra e o uso como ferramenta para gerar terror dos estupros de meninas e mulheres adultas que a Rússia estaria cometendo. Com isso, os problemas que Vladimir Putin enfrentaria não se concentram mais apenas em sua atrasada e lenta operação militar para tomar conta da Ucrânia ou na crise econômica que paira sobre a Rússia como produto de sanções econômicas e financeiras.

Enquanto isso está acontecendo, o silêncio é cada vez mais ensurdecedor dentro do Kremlin por parte daqueles funcionários que não ousariam questionar o novo “czar” Vladimir antes, e tudo parece estar crescendo dia após dia como muitos mega-milionários russos e quadros políticos intermediários na Duma e O Kremlin começa a se preocupar. Por outro lado, a última rodada de sanções, muito mais dura do que as anteriormente conhecidas, foi empurrada pela UE e Washington no âmbito da viagem do presidente Biden à Europa nesta semana, e elas parecem estar tendo um efeito devastador na economia russa, que está dividindo opiniões dentro do O regime de Putin como nunca antes. antes entre as autoridades russas que não desejam permanecer na história como políticos de um país economicamente quebrado, muito menos como cúmplices e criminosos de guerra. Essa situação dentro da política russa levou Putin a ordenar que seus serviços secretos caçassem brutalmente funcionários envolvidos no que o presidente considera alta traição.

Diante dessa situação, as autoridades da OTAN argumentam que deve haver uma compreensão das razões das primeiras deserções de quadros políticos do Kremlin e de alguns mega-milionários russos, vários dos quais já deixaram Moscou com suas famílias e foram abrigados pela União Europeia, que para o momento sendo e por razões de segurança preservam suas identidades.

