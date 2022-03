Paloma Fiuza revela que seu pai está na UTI após contrair COVID-19: “Meu pai vai sair dessa, estou orando”

Depois de ser apresentada como uma das integrantes do Esto es Guerra, Paloma Fiuza não hesitou em agradecer a produção pela oportunidade. No entanto, houve uma pergunta que o fez rachar e esse sorriso desapareceu. O America Space estreou na segunda-feira, 21 de fevereiro.

Nesta terça-feira, 22 de fevereiro, a jovem foi apresentada pelo senhor G como participante que está no programa apesar de ter um problema familiar. Diante disso, Yaco Eskenazi não hesitou em perguntar a ele do que se tratava.

Depois de ouvir essa pergunta, Paloma não conseguiu conter o choro e explicou que seu pai estava com a saúde debilitada, que estava na UTI após sofrer complicações com COVID-19.

“Estou com um problema familiar muito sério, é um assunto com meu pai, tudo vai ficar bem, infelizmente a questão do COVID é muito séria. Tudo que eu quero dizer é cuidar de si mesmos, você tem que ser vacinado. Meu pai vai sair dessa, estou rezando”, disse o brasileiro em determinado momento, tentando manter a calma.

No entanto, quando Yaco Eskenazi lhe perguntou o que ele diria a seu pai, Paloma Fiuza ficou mais mortificada.

“Minha família sabe o quanto eu os amo, na verdade pensei que ficaria no Brasil para apoiar, mas não posso fazer nada, meu pai está entubado e eu não faço nada lá. Temos que esperar, orar e tudo dará certo”, disse Paloma, sendo contida por Natalie e Yaco.

MENSAGEM PARA SEU PAI

“Diga ao meu pai, porque tive a oportunidade de visitá-lo, que o amo muito, que a família está com ele, que estou aqui porque tenho que trabalhar, mas aconteça o que acontecer, vou te ver. Eu estou com você, eu te amo demais, tudo vai ficar bem. Ele está na UTI, está sedado, mas eu sei que ele está me ouvindo, ele está ouvindo as orações. Tudo vai dar certo, você só precisa ser forte”, disse um afetado Fiuza.

Por sua vez, Yaco e Natalie pediram que ele fosse forte e exortaram o público a ajudar nas orações pela rápida recuperação do pai do brasileiro.

Depois de dizer isso, Paloma ficou mais calma e se reuniu com os outros membros do programa.

Após o fim do espaço, Paloma usou suas redes para agradecer aos fãs pelos sinais de afeto que vem recebendo, bem como orações ao pai por sua rápida recuperação.

“Obrigado a todos por suas mensagens e orações”, a jovem escreveu uma foto onde seu pai é visto.

Paloma Fiuza agradece as orações pelo pai. (Foto: Instagram)

QUANTA CLASSIFICAÇÃO O PRIMEIRO PROGRAMA DE ESTO ES GUERRA ALCANÇOU?

O retorno de Esto es Guerra estreou na última segunda-feira, 21 de fevereiro, através do sinal América Televisión para comemore seus 10 anos de transmissão. A nova temporada do reality show juvenil estava sob a liderança de Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi, Sully Saenz, Gino Pesaressi e Cachaza, que foram contratados para apresentar os novos membros da competição.

Tudo parece indicar que a expectativa de quem seriam geradas as “bombas” de que os telespectadores ficassem colados na tela, já que eles atribuíram 16,8 pontos de classificação em Lima e 17,2 em Lima +6 cidades.

A entrada de Rafael Cardozo, Rosángela Espinoza, Fabio Agostini e Jossmery Toledo conseguiu posicionar o programa em primeiro lugar na tabela de classificação geral do dia, de acordo com as informações fornecidas pelo Ibope Media.

Em segundo lugar e muito próximo ficou a série de televisão nacional “Maricucha”, que teve 16,3 pontos de classificação em Lima, enquanto em Lima +6 cidades marcou 17,2 pontos.

Esses são os personagens que serão vistos todas as noites em This is War. (Foto: Divulgação)

