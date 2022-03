Oscar 2022: quanto custa uma estatueta da Academia

Obter uma estatueta do Oscar representa uma das maiores conquistas para alguns artistas da indústria cinematográfica, então a estatueta não está à venda. No entanto, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas decidiu colocar um preço no troféu para que os vencedores não possam vendê-lo se quiserem se livrar dele.

Para saber o preço real e aproximado de uma estatueta do Oscar, é preciso conhecer a história por trás do prêmio e como ele é feito, já que atualmente um desses prêmios custa apenas um dólar, conforme estabelecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por meio de uma lei que impôs em 1950.

Ao longo das 93 edições do Oscar, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entregou cerca de 3.000 estatuetas, que são criadas todo mês de janeiro a partir de bronze maciço, banhado a ouro de 24 quilates. Ele mede 34,5 cm, portanto, devido aos metais que o compõem, pesa aproximadamente 4 quilos, disse a instituição.

O Oscar não pode ser vendido pelos vencedores ou por qualquer outra pessoa, mas foi comprado em diferentes ocasiões (Foto: Twitter @Rqlxsrg)

Por outro lado, a Epner Technology, empresa que atualmente se encarrega de fazer as estatuetas, compartilhou que sua composição é: britânio, 2% de liga metálica de cobre, 3% de estanho, 5% de antimônio (5%) e é banhada a ouro de 24 quilates.

Graças às suas características e à forma como são feitas, acredita-se que o custo de produção de cada estatueta poderia ser de aproximadamente USD 400, mas seu custo real seria de mais de um milhão devido à sua importância.

E é que durante a maioria dos primeiros prêmios, os Oscars foram criados a partir de gesso e não tiveram a importância que adquiriram mais tarde, não havia grande preocupação de que alguém quisesse receber um benefício financeiro desse prêmio.

No entanto, quando as estatuetas começaram a se perder, a Academia lançou uma iniciativa para que pudessem ser vendidas a um preço máximo de USD 10, posteriormente proclamou que seria apenas um dólar e não era negociável.

A estatueta deve primeiro ser oferecida à Academia por apenas um dólar (Foto: Lewis Joly/Pool via REUTERS)

Em um estatuto que a Academia compartilhou em seu site, que em 2015 foi ratificado por um juiz em Los Angeles, Califórnia, devido à disputa legal que existia sobre o prêmio que Joseph C, Wright ganhou em 1942 na categoria de Melhor Direção de Arte pelo musical My Gal Sal, lê-se:

No entanto, ao longo da história, os Oscars perdidos foram vendidos a preços exorbitantes. Um dos casos mais famosos foi quando Michael Jackson comprou um em leilão.

Em 1999, o Rei do Pop decidiu adquirir por USD 1,4 milhão a estatueta que em 1940 foi concedida ao produtor David O. Selznick por seu filme E o Vento Levou de Melhor Filme e que foi perdido. Atualmente, esse prêmio não foi devolvido à Academia porque ela está, novamente, desaparecida.

CONTINUE LENDO: