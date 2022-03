Oscar 2022: Jane Campion a história do único diretor indicado

Director Jane Campion attends the 74th Annual Directors Guild of America (DGA) Awards in Beverly Hills, California, U.S., March 12, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

A 94ª edição do Oscar está a poucos dias de distância e com ela a euforia pelo prêmio mais importante da sétima arte do mundo gerou grande interesse. Uma das categorias mais importantes e cobiçadas é “Melhor Diretora” e este ano, apesar da grande revolução social que começa a fazer justiça às mulheres em várias esferas culturais, políticas e até trabalhistas, há apenas uma mulher indicada em 2022.

Jane Campion, que é a favorita para ganhar a estatueta, está concorrendo ao Oscar graças ao seu trabalho em El Poder Del Perro, o western que poderia de uma vez por todas dar à Netflix - a maior plataforma de streaming do mundo - seu primeiro triunfo na categoria premier do cerimônia. Apesar dessas boas previsões, seu triunfo não representaria apenas outro elemento em seu currículo, mas também a possibilidade de se tornar a terceira mulher a ganhar esse prêmio em toda a sua história.

A história de vida dessa diretora rapidamente se tornou um tema de interesse nas redes sociais e na mídia, não só porque ela é a potencial vencedora, mas também porque ela é uma grande bandeira na luta pela equidade de indicações dentro do Oscar que foram criticadas nos últimos anos pela falta de mulheres espaços dentro das principais categorias, com “Melhor Gestão” sendo o mais solicitado para mudar.

Para Campion, essa indicação soma um recorde de dois na mesma categoria, algo único para uma mulher. O PODER DO CÃO (L a R): PHIL JONES (PRODUTOR ASSOCIADO - 1º DIRETOR ASSISTENTE), JANE CAMPION (DIRETORA - PRODUTORA - ESCRITORA). Cr. KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX © 2021

Elizabeth Jane Campion nasceu em 30 de abril de 1954 em Wellington, Nova Zelândia, e sob o sustento que seus pais geraram com um negócio dentro da indústria de calçados ela decidiu estudar antropologia na Universidade Victoria em Wellington em 1975. Depois de viajar pela Europa por um ano e estudar pintura na Chelsea School of the Arts em Londres, Campion mudou-se para a Austrália, onde se formou em pintura na Sydney School of the Arts da Universidade de Sydney em 1979.

Como um breve relato de sua vida romântica e da família que formou, em 1992 Campion casou-se com Colin David Englert. Seu primeiro filho, Jasper, morreu aos 12 dias de idade, mas em 1994, nasceu sua filha Alice Englert, que se dedica à atuação. Jane e Colin se divorciaram em 2001.

Em outros prêmios, ele ganhou essa categoria FOTO DO ARQUIVO: A diretora Jane Campion recebe o prêmio de melhor diretora no 27º Annual Critics Choice Awards em Los Angeles, Califórnia, EUA, 13 de março de 2022. REUTERS/Mario Anzuoni/Foto do arquivo

Em sua carreira profissional dentro do mundo da sétima arte, seu primeiro curta-metragem, Peel (1982) ganhou a Palma de Ouro de melhor curta-metragem no Festival de Cannes de 1986, mas o reconhecimento internacional veio a ele com seu filme O Piano (1993). Com este filme, ele ganhou no mesmo festival, bem como o Prêmio de Melhor Diretor do Australian Film Institute e o Oscar de Melhor Roteiro Original em 1994.

Sua carreira no cinema já tem um precedente da conquista das mulheres no mundo da direção cinematográfica, já que ela foi a segunda diretora indicada ao Oscar de melhor direção na história da Academia. Em 1993, tornou-se a primeira mulher a ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes, um marco que não se repetiu até 2021, quando Julia Ducournau recebeu seu solo para seu segundo longa-metragem, Titane.

Foi a segunda mulher a ser indicada para “Melhor Diretora” no Oscar

Em 1996 dirigiu o filme Portrait Of A Lady, baseado no romance de Henry James, e estrelado por Nicole Kidman, John Malkovich, Barbara Hershey e Martin Donovan. Holy Smoke (1999) reuniu Champion com Harvey Keitel, desta vez com o papel principal feminino de Kate Winslet. In the Cut (2003), um thriller erótico baseado na escritora best-seller Susanna Moore, deu a Meg Ryan a oportunidade de se livrar dos papéis do cinema familiar.

Fora do cinema, Jane foi a produtora executiva do documentário Abduction: The Megumi Yokota Story (2006), mas em 2009, lançou Bright Star, filme que marca seu retorno ao romantismo no mais puro estilo de O Piano. Conta a história de amor dos poetas John Keats e Fanny Brawne.

Em 2019, seu filme El Piano foi escolhido como o melhor filme de todos os tempos dirigido por uma mulher, de acordo com uma pesquisa com especialistas em cinema organizada pela BBC, somando-se a outro dos grandes triunfos para ela e para as mulheres da indústria do entretenimento que também o listaram como um dos principais pioneiros no cinema e uma figura a ser seguida pela revolução dentro de espaços que antes eram considerados apenas para “homens”.

Campio cuenta con trabajos en televisión FOTO DO ARQUIVO: O 78º Festival de Cinema de Veneza - Cerimônia de Abertura - Chegadas no Tapete Vermelho - Veneza, Itália, 1º de setembro de 2021 - A roteirista, produtora e diretora Jane Campion posa. REUTERS/Yara Nardi/Foto de arquivo

Sua lista completa de aparições não está apenas em filmes, mas também em curtas-metragens como: The Lady Bug (segmento da antologia To Each His Own Cinema) em 2007, The Water Diary (segmento da antologia filme 8) em 2016, After Hours em 1984, Peel: An Exercise in Discipline em 1982 ou Percalços de Sedução e Conquista em 1981.

A televisão é outra plataforma onde ele trabalhou com grande sucesso e provando que sua versatilidade no que diz respeito ao trabalho é uma de suas maiores qualidades, pois isso lhe permitiu realizar projetos como: 2017 Top of the Lake: China Girl (minissérie de TV, co-dirigida com Ariel Kleiman), Top of the Lake (minissérie de TV, co-dirigido com Garth Davis), Two Friends (filme para TV) e Dancing Daze (série de TV, episódio 1).

Ella es la única mulher nomeada Os indicados ao Oscar para o 94º Oscar de melhor diretor são (L-R) Kenneth Branagh, Paul Thomas Anderson, Jane Campion, Ryusuke Hamaguchi e Steven Spielberg, mostrados em uma combinação de fotos de arquivo. REUTERS/Mark Blinch/Toby Melville/Johanna Geron/Mario Anzuoni

The Power of the Dog (O Poder do Cão) é um filme de drama ocidental auto-escrito e dirigido baseado no romance homônimo de 1967 de Thomas Savage. O filme é estrelado por Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons e Kodi Smit-McPhee. Este filme leva com 12 indicações no 94º Oscar Awards, incluindo Melhor Filme.

Doze anos se passaram entre a estreia de Bright Star e The Power of the Dog. Felizmente, a crítica, o público e a indústria receberam com entusiasmo o retorno de um diretor em grande estilo, com o qual a indicação de Jane Campion poderia ser adicionada a Chloé Zhao e Kathryn Bigelow como as únicas mulheres a ganhar um Oscar.

Seu filme é o favorito para ganhar FOTO DO ARQUIVO: O 78º Festival de Cinema de Veneza - Exibição do filme 'O Poder do Cão' em competição - Chegada ao tapete vermelho - Veneza, Itália 2 de setembro de 2021 - A diretora Jane Campion, o ator Benedict Cumberbatch e a atriz Kirsten Dunst posam. REUTERS/Yara Nardi

Apenas sete mulheres foram nomeadas para Melhor Diretor: Lina Wertmüller por Pasqualino Settebellezze (1976), Jane Campion por O Piano (1993) - sim, esta é sua segunda indicação -, Sofia Coppola por Lost in Translation (2003), Kathryn Bigelow por The Hurt Locker (2009), Greta Gerwig para Bird Lady (2017), Emerald Fennell para Promising Young Woman (2020) e Chloé Zhao para Nomads Land (2020); destes, apenas Bigelow e Zhao ganharam a estatueta.

