“On the Mend”, a música emocional que Dave Grohl dedicou a Taylor Hawkins quando ele entrou em coma após uma overdose

Mais notícias sobre a morte de Taylor Hawkins. O lendário baterista do Foo Fighters foi encontrado sem vida em um hotel em Bogotá, Colômbia, na noite de 25 de março. O músico de 50 anos estava naquele país como parte de uma turnê programada pela América Latina, que teve a banda como estrela de encerramento do Festival Lollapalooza Argentina.

A notícia de sua morte chocou fãs em todo o mundo e também a de vários artistas internacionais, que lamentaram a morte de Taylor Hawkins por meio de redes sociais. Até o momento, os motivos da morte não foram divulgados, mas inicialmente especulou-se que estaria associado ao uso de substâncias entorpecentes. No entanto, uma segunda teoria foi dada: ele teria morrido de ataque cardíaco, de acordo com o Ministério da Saúde de Bogotá.

No meio das investigações, uma anedota que o líder e vocalista do Foo Fighters contou durante uma entrevista para um documentário se tornou viral no Twitter. No clipe, Dave Grohl é ouvido falando sobre a música que dedicou ao amigo de mais de 25 anos quando ele entrou em coma devido a um overdose de heroína. Queremos dizer “On the Mend”.

“Eu não sei se Taylor sabe, mas no álbum acústico há uma música que é para ele chamada “On the Mend”. Eu escrevi quando ele estava em coma devido a uma overdose. É sobre Taylor. Nunca disse a ele que era para ele. É uma canção de amor que fala sobre um amigo moribundo. Eu coloquei no registro e achei que você notaria, mas nunca chegamos a falar sobre isso. Também não quero falar sobre isso”, disse.

TAYLOR HAWKINS E RELAÇÃO COM DROGAS

O falecido baterista do Foo Fighters teve um encontro com a morte em 2001, quando tinha 29 anos. Na época, ele teve uma overdose de heroína e entrou em coma por duas semanas. Essa experiência desconcertante o afastou do uso de drogas, disse ele há alguns anos.

“Houve um ano em que as férias ficaram um pouco pesadas. E graças a Deus, em algum nível, esse cara me deu a linha errada ou a coisa errada uma noite, e eu acordei pensando, 'O que diabos aconteceu? 'Esse foi um verdadeiro ponto de virada para mim”, disse ele em 2018.

Na foto, o baterista do Foo Fighters Taylor Hawkins, que morreu na noite desta sexta-feira, 25 de março, em um hotel em Bogotá, Colômbia. Foto: Getty Images

Em outro relatório, em 2021, o músico compartilhou detalhes comoventes dessa experiência. “ Eu estava festejando em Londres uma noite e, por engano, fiz algo e isso mudou tudo. Eu acreditei no mito da maldita vida de viver duro e rápido, morrer jovem. Não estou aqui para pregar sobre não usar drogas, porque adorei fazer isso, mas perdi o controle por um tempo e isso quase me pegou”, disse.

De acordo com Taylor, acordar de um coma se tornou um fato que mudou completamente para sua vida para melhor. “Fico feliz que ele me bateu na cabeça naquele momento. Nem tiraria nada do que fiz ou do que passei, porque tudo faz parte da jornada e da jornada. Estou tentando ser o mais honesto possível. ”

LETRA DE “NO REMEND”

Mais um dia em que eu sobrevivi

Mais uma noite sozinha (Otra noche solo) Mais um dia que eu sobrevivi

Mais uma noite sozinha

Não se importe, estou indo bem

Estou respirando sozinho

Estou aqui e estou me recuperando

Estou aqui e estou me recuperando, meu amigo.

Acorde-me quando chegar a hora

Acorde-me com meu nome

Vejo você em algum lugar abaixo da linha

Estamos amarrados mais uma vez

Mais um dia em que eu sobrevivi

Mais uma noite sozinha

Não se importe, estou indo bem

Estou respirando sozinho

Estou aqui e estou me recuperando

Estou aqui e estou me recuperando, meu amigo.

Acorde-me quando chegar a hora

Acorde-me com meu nome

Vejo você em algum lugar abaixo da linha

Estamos amarrados mais uma vez

Estou aqui e estou me recuperando

Estou aqui e estou me recuperando meu amigo (x2)

Foi você? Sat Alone, aqui vamos nós...

Feche os olhos e fique um pouco

Para me levar aonde você for

Fila única, caminhamos a milha

Quem está voltando para casa

Estou aqui e estou me recuperando

Estou aqui e estou me recuperando meu amigo (x2)

Foi você? Sentou sozinho

Aqui vamos nós... (x4)

