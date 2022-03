Olga Zumarán aconselha os meninos do show business: “Eles acham que o escândalo dá dinheiro, pisam no chão”

Em novembro de 2021, Olga Zumarán conseguiu derrotar o câncer do colo do útero após passar por uma histerectomia; ou seja, a remoção total do útero. Este episódio marcou completamente a vida da atriz peruana, que agora é embaixadora da campanha “Utero sem vergonha”.

Devido à sua longa carreira na televisão peruana, a lembrada Eva Olazo de Mil Oficios quer informar seus seguidores sobre a importância dos exames preventivos. Graças a isso, Olga diagnosticou sua doença oncológica a tempo e teve mais chances de uma rápida recuperação.

“ Sei que posso influenciar as pessoas, que elas não têm vergonha e fazem seus controles. Infelizmente, no meu tempo não havia vacinas, agora existem vacinas contra o papilomavírus humano. Então eu sempre digo às mulheres para trabalharem com prevenção, frequentarem seu ginecologista saudável”, comentou ela em entrevista ao jornal La República.

Sobre seu sucesso na televisão, Zumarán acrescenta que sabe bem que o meio é empolgante, embora a popularidade e a fama sejam efêmeras. “ O importante é que você deixe sua marca como uma boa pessoa, um bom ator, um bom apresentador para que eles se lembrem de você com carinho. Isso já está no livro do show, a enciclopédia como dizem e isso me dá muito prazer”, acrescentou.

O QUE VOCÊ ACHA DOS MENINOS DO PROGRAMA?

Embora não tenha dito nomes, a ex-rainha da beleza afirmou conhecer bem a nova geração de figuras da televisão peruana que estão contando as horas, as mesmas que se tornam notícia devido aos seus escândalos.

“Esses caras acham que a vida não vai acontecer. Quando você tem 20 ou 30 anos, você vê 60 ou 70 tão longe e você não sabe que quando você se vira, tudo acaba, como a pandemia que nos prendeu a todos. Eles acham que o escândalo dá dinheiro, que eles contratam você. Eles me disseram: 'Faça algum escândalo para ser contratado'”, disse.

Olga Zumarán recomendou que eles seguissem seus conselhos: “Pise na terra, trabalhe, estude, economize seu dinheiro; não fique com os carrinhos do ano”. Ele também ressalta que eles podem se divertir, mas com consciência e controle: “Você precisa ter algum gerenciamento porque há muitos danos à sua saúde mental”.

A vida da atriz já está fora de perigo. (Foto: Instagram)

SEU MOMENTO MAIS DIFÍCIL DE 2021

Em setembro daquele ano, Olga Zumarán teve uma lesão pré-maligna no colo do útero detectada por colposcopia. “A primeira coisa que me passou pela cabeça foi a ideia da morte. Eu estava pensando em quanto tempo eu poderia ficar vivo, poderia ser alguns anos ou apenas meses. Ninguém na minha família jamais sofreu com esse tipo de câncer ou qualquer outro”, disse ele ao El Comercio quando soube dos resultados.

Antes desse procedimento, a ex-rainha da beleza havia realizado seu check-up anual de rotina, onde o médico encontrou uma anomalia e solicitou esse segundo exame que ampliou a imagem do colo do útero e conseguiu identificar a lesão.

Depois de avaliá-la, ela estava determinada a realizar uma histerectomia que foi bem-sucedida, então o câncer já está fora de seu corpo. “Eles removeram meus ovários, trompas de falópio e útero, os médicos me dizem que eu tenho um prognóstico muito bom, porque eles pegaram a doença no início”, disse ele após a cirurgia.

Olga Zumarán foi submetida a uma histerectomia. (Foto: EssaLud)

CONTINUE LENDO: