Objetivo para o Perú? Os dois vídeos que não foram vistos na transmissão da partida para os Playoffs

Perú vs Uruguai : a polêmica jogada da partida foi o gol não reclamado dos brancos e vermelhos nas Qualificatórias do Qatar 2022 e no canal de transmissão América TV que tem os direitos de transmissão apresentados imagens diferentes do que foi visto na televisão.

Um centro do lateral peruano Miguel Trauco se tornou um chute no gol do Uruguai que o goleiro de charrua Sergio Rochet realizou em duas partes no final da partida disputada no estádio Centenario em Montevidéu.

No primeiro momento, o goleiro do Charrúa, Sergio Rochet, pára o chute, mas a inércia do recuo após o impulso do salto o desloca quando ele se instala em campo. Ele então dá alguns passos para trás para manter o controle da bola enquanto estica os braços para evitar que ela cruze a linha do gol.

Imediatamente, ele tomou a jogada como gol do Perú e o empate contra o Uruguai nos minutos de desconto. No entanto, o árbitro brasileiro Anderson Daronco não sofreu o gol para o bicolor.

Os jogadores da seleção peruana pediram a validação do gol para o Perú e, na falta de rever o jogo no VAR para determinar com precisão se a bola entrou no gol completamente.

A recusa do árbitro Anderson Daronco desencadeou a reação do banco substituto peruano, enquanto a partida não parou para definir a situação. Esse movimento polêmico aumentou internacionalmente.

Por outro lado, a Conmebol publicou horas depois o vídeo e os áudios do VAR referindo-se àquela jogada em que a ação não é analisada e é determinado que não era um objetivo.

A discussão sobre a peça continuou e a América TV apresentou duas sequências de vídeo próprias e diferentes do que foi visto no canal internacional. O primeiro foi no nível da quadra com o ângulo atrás do arco do Uruguai e outro com o foco da câmera em frente ao sinal de televisão. Apesar do que foi publicado pela Conmebol VAR, o novo conteúdo audiovisual continua a levantar dúvidas.

A PEÇA CONTROVERSA POR TRÁS DO ARCO

A seleção peruana perdeu por 1 a 0 para o Uruguai e permanece em quinto lugar na classificação das eliminatórias do Qatar 2022. O bicolor enfrentará o Paraguai na próxima terça-feira 29 para a última data no Estádio Nacional.

O MOVIMENTO CONTROVERSO DO ÂNGULO OPOSTO

ÚLTIMA DATA DOS PLAYOFFS SUL-AMERICANOS

Perú vs Paraguai

Equador vs Argentina

Bolivia vs Brasil

Chile vs Uruguai

Venezuela vs Colômbia

