O que Diego Boneta disse sobre a substituição de Carlos Rivera em “José el Soñador”

Carlos Rivera se posicionou como um dos atores e cantores mais importantes da indústria mexicana. Com participações como Simba na peça O Rei Leão, recentemente, o nativo de Tlaxcala está realizando outro projeto importante no teatro musical: José el Soñador.

Assim, dado o sucesso retumbante que teve e o carinho que conquistou do público, uma nova possibilidade parecia chegar aos ouvidos de Diego Boneta.

Durante uma entrevista com Ventaneando, o ator que estrelou a série Luis Miguel confessou se estaria disposto a fazer parte da famosa peça que atualmente estrela o intérprete de músicas como Remember Me, Return Me My Heart ou Me Muero.

“Eu adoraria fazer teatro musical, teremos que encontrar a oportunidade certa para momentos e coisas assim, mas é algo que eu adoraria fazer”, disse Boneta sobre isso.

O ator produziu seu primeiro filme (Foto: Paramount+)

Dessa forma, embora o ator estivesse animado por fazer parte desse mundo, ele ressaltou que seria difícil para ele hoje, já que ele tem muitos projetos no caminho.

“Acabamos de terminar At Midnight, que é o primeiro filme que faço com minha produtora Três amigos com minha irmã, com meus melhores amigos, foi uma experiência super agradável”, disse ele.

Além do exposto, o ator de novelas como Rebelde ou Mission S.O.S declarou que também estava em um momento muito cheio de sua vida, já que seu relacionamento com Renata Notni estava indo melhor do que nunca.

Deve-se lembrar que, nesse ponto, os rumores em torno do romance de Diego não pararam, já que no início do ano começou a ser dito que supostamente o casamento entre os dois pombinhos estava na porta.

Diego Boneta e Renata Notni em uma viagem (Foto: Instagram/ @diego)

Tudo começou quando começou a se espalhar que Notni e Boneta deveriam ter ficado noivos durante as férias que tiveram em Nova York. Então o artista teve que sair para mencionar que ele não deu nenhum anel de promessa para sua namorada.

Foi durante uma reunião de mídia em janeiro de 2022, quando Boneta mencionou na frente das câmeras do programa Venga la Alegría que ainda não estava dentro de seus planos chegar ao altar.

“Não, o que posso dizer é que estou muito feliz agora”, disse. O cantor de 31 anos também aproveitou os microfones para pedir aos fãs que não acreditassem em tudo o que é dito sobre sua pessoa ou seu relacionamento.

O ator disse que ainda não quer se casar (Foto: Instagram/ @diego)

Embora Diego Boneta e Renata Notni não estejam noivos, o intérprete disse que está muito feliz e mais apaixonado do que nunca. No entanto, ele mencionou que até agora não pensou em chegar ao altar com a atriz, mas também não descartou a possibilidade. Além disso, ele observou que ambos preferem aproveitar o romance antes de dar o próximo passo.

“Estou muito feliz, apaixonada. No momento, estamos focados nesse momento. No momento em que algo assim acontecer, você será o primeiro a saber [...] Estou focado nesse momento e depois veremos o que está por vir”, disse.

O casal começou a especular sobre seu suposto noivado com humor, já que o ator de The Rock Age e a atriz de La vengeance de las Juanas riram dos rumores em vez de ficarem chateados.

CONTINUE LENDO