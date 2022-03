O objetivo incomum contra o qual a qualificação para a Copa do Mundo do Catar pode custar ao Mali

Sem dúvida, foi uma performance a ser esquecida. Um pesadelo. Nem mesmo no palco mais pessimista Moussa Sissako ele teria imaginado o que aconteceria no estádio 26 de março, onde a Tunísia conquistou uma importante vitória contra o Mali em um dos playoffs das Qualificatórias Africanas a caminho da Copa do Mundo do Qatar de 2022.

Aos 36 minutos do primeiro tempo, o zagueiro do Standard Liege, da Bélgica, queria mandar a bola para o goleiro Ibrahim Bosso Mounkoro, que não estava bem e não conseguiu impedir que a bola entrasse em sua cerca. Incrédulo, Sissako agachou-se sem entender o erro que havia cometido e, em seguida, alguns companheiros vieram confortá-lo para sair mentalmente daquele momento ruim. No entanto, a tempestade não havia passado...

Apenas quatro minutos depois, o atacante tunisiano Seifeddine Jaziri escapou de mãos dadas para marcar o segundo gol e Sissako jogou por trás, fora da área. O árbitro Tessema Weyesa Bamlak não hesitou em mostrar-lhe o cartão vermelho e o mandou para os chuveiros. Desastre total para o zagueiro de 21 anos que surgiu no Paris Saint-Germain, que perderá a revanche na Tunísia na próxima terça-feira.

Esse erro incomum foi muito semelhante ao de Piero Hincapié e Hernán Galíndez na partida que o Equador jogou contra o Paraguai em Ciudad del Este para as Eliminatórias Sul-Americanas. A final para os equatorianos foi outra porque, apesar de terem perdido para o Albirroja, eles selaram sua passagem para a próxima Copa do Mundo.

O Mali está a um passo de fazer história, pois nunca se classificou para uma Copa do Mundo. Entre suas maiores conquistas no futebol estão um vice-campeão na Copa das Nações Africanas (1972), dois terceiros lugares (2012 e 2013) e dois vice-campeões do Campeonato das Nações Africanas (2016 e 2021). A história não está resolvida e ele tentará transformar a série em torno do território tunisiano.

FOI ASSIM QUE AS PARTIDAS DE PERNA DA REPESCAGEM TERMINARAM NA ÁFRICA

Egito 1-0 Senegal

Camarões 0-1 Argélia

Gana 0-0 Nigéria

RD Congo 1-1 Marruecos

Mali 0-1 Tunísia

*Todas as revanches serão disputadas na próxima terça

